Llegó a su casa y jamás pensó encontrarse con una de las escenas más aterradores de su vida: vio todos sus billetes ahorrados completamente rotos ¿Qué sucedió? Descubrió que su prima de cuatro años los confundió con papel de colores y los cortó, por lo que su reacción no tardó nada para hacerse viral.

“POV: tu prima de 4 años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores para recortar”, nos cuenta Alexander Cera (@alexander_cera) en TikTok y lo que nos muestra es su cama con un centenar de billetes recortados: se trataba de su dinero ahorrado con tanto esfuerzo.

El metraje viral viene acumulando más de 5.6 millones de vistas, sumando miles de comentarios que no paran de reír, otros quedaron impresionados con la inocente, pero costosa travesura de la pequeña de 4 años.

Mira aquí el video viral

“Me la estoy pasando bien raro”, “véndela y así recuperas lo que perdiste”, “ve al banco, creo que los puedes cambiar”, “véndela y recuperas”, “no manches, se pasó la niña”, “no es mi dinero, pero me dolió”, “haz una funda con eso”, “es mi mayor miedo, tengo 4 mil dólares en efectivo y acá los niños son medio bruscos”, “sí me pasó, pero me regresaron el dinero mis tíos”, “si fuera yo, me quedo sin prima”.

