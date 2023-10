En un mundo cada vez más conectado, la seguridad de nuestra red WiFi se ha convertido en una preocupación latente, por lo que no extraña que las personas acudan a las redes sociales para compartir lo que les ocurre a diario utilizando este tipo de tecnología. Precisamente, una joven de España compartió una curiosa anécdota que involucra a su vecina y su testimonio se viralizó tras ser difundido en TikTok.

Sucede que la usuaria Dj Enka (@deejayenka) se encontraba en la sala de su casa cuando, de un momento a otro, la pantalla de su televisor reprodujo un partido de fútbol. La sorpresa fue tremenda cuando ella y sus acompañantes descubrieron que la persona que hacía la transmisión era su vecina. Según deja entrever la joven, esta no sería la primera vez que la mujer se cuelga de su señal de WiFi.

La vecina, al parecer, no llegó a darse cuenta de que la pantalla de su celular podía ser vista por otras personas, por lo que abrió su aplicativo de WhatsApp, mostró todas sus conversaciones e incluso reprodujo un mensaje de audio enviado por uno de sus contactos. Tras ello, la mujer desconectó su teléfono y reinició su teléfono.

El clip publicado por DJ Enka se viralizó y superó las 2 millones de visualizaciones. Por supuesto, no faltaron los comentarios de los usuarios, quienes aseguraron que, aparentemente, la vecina no trataba de robar WiFi ya que en realidad intentaba compartir el contenido de su celular, pero accidentalmente lo proyectó en otra televisión.

“Yo la dejo hasta que entre a la aplicación del banco”; “Sí, se está conectando a su wifi, sino no podría conectar el móvil con la TV”; “Mi vecino se conectaba a la barra de sonido. Más de un susto me he llevado”; “Pero para eso tú has tenido que aceptar la conexión”; “Habrá escuchado el audio en tu tele y por eso lo reinició jajaja”; “No te quita el wifi, por alguna razón comparte su pantalla con tu televisor”, escribieron las personas.

¿Cómo tener mejor señal WiFi?

Para mejorar la señal WiFi, coloca tu enrutador en un lugar central, actualiza el firmware, cambia el canal, usa la banda de 5 GHz, asegura una contraseña fuerte, considera hardware más nuevo, utiliza repetidores si es necesario, optimiza tus dispositivos, evita interferencias electrónicas y, en casos extremos, considera una red de malla.

Siguiendo estos consejos, deberías poder mejorar la señal WiFi en tu hogar o lugar de trabajo y disfrutar de una conexión más rápida y confiable.

