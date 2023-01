En países latinoamericanos es muy frecuentes ver, como parte del paisaje urbano, que músicos callejeros se suban a los buses para mostrar su arte y ganarse algunas monedas de los pasajeros, pero un artista en Perú no la pasó bien cuando el chofer quiso cobrarle pasaje, el vergonzoso momento fue compartido en TikTok donde se hizo viral, a la vez de indignando a millones quienes no podían creer lo que acababan de ver, tomando partido por ambas partes.

Nuestro protagonista abordó un “micro” en la ciudad de Lima y muy animado comenzó a tocar la quena, la zampoña, el charango y cuando terminó su acto se sentó en uno de los asientos esperando llegar a un determinado paradero para seguir su camino, pero pronto el conductor de la mencionada unidad vehicular se levantó y se acercó a él para cobrarle el pasaje, iniciando así la pelea.

El músico se negó a pagar (pues no es algo que se estile hacer, al menos en el Perú), esta respuesta encabritó al conductor quien comenzó a alzar la voz, mientras el sujeto cuestionó cuál era el problema, a lo que este aseguró que no pensaba llevarlo “gratis”, por lo que insistió en su demanda, más el artista replicó: “pago más adelante”.

Cuando la gresca escaló, de inmediato, algunos pasajeros intervinieron pidiendo que deje de molestar al músico, pero esto no hizo más que enfadarlo, pero la presión de la gente lo forzó a volver a su lugar y emprender la marcha sin que recibiera el pago del pasaje.

Critican al músico, también al conductor

Eudo Figueroa (@eudofigueroa20) compartió el metraje que viene acumulando más de 1.3 millones de vistas y, de inmediato, dividió a su audiencia entre quienes apoyan al músico, en tanto otros están del lado del conductor del bus.

“Yo canto en los carros y, de verdad, ya es mucho que te permitan subir, lo menos que se hace agradecer y te bajas por respeto al trabajo de ellos”, “el señor bien educado cobrando el pasaje y los pasajeros que mal, empatía, por favor, es su trabajo al igual que todos”, “la gente grita porque no es su plata o sino hacen un escándalo”, “no es obligación llevarlo, hay sujetos que con el pretexto de su trabajo molestas a los pasajeros dando un servicio que nadie pidió”, “la gente es cómplice de los que no pagan”, “chamba es chamba, ellos se han mal acostumbrado a que les lleven gratis, así sea un par de soles”, “vi a varios que suben cantando y no se bajan hasta a su casa. Pasaje gratis”, “dicen que quieren trabajar y los cobradores, seguro, están de vacaciones. Debería pagar su pasaje”.