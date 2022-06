El oso panda es un animal muy común en China, por lo que no es algo inusual que sean protegidos; sin embargo, un hombre se ha vuelto tendencia de redes sociales como Twitter donde se le ve dando tiernos cuidados a un bebé de estos, cuyas imágenes han enternecidos a todos en redes sociales como Twitter tras convertirse en tendencia.

Cuidados con mucho amor

El corto video dura 10 segundos, en el cual vemos al sujeto sosteniendo sobre sus brazos a un pequeño oso panda, quien se muestra muy tranquilo y contento, casi como si se tratara de su propia madre quien lo está arrullando.

La cinta nos muestra una gran afinidad como complicidad entre ambos. El sujeto lo mece para que este siga durmiendo, mientras el mamífero está plácido, acostumbrado a este tipo de cuidados.

Éxito millonario en Twitter

El metraje fue compartido desde la cuenta del usuario @buitengebieden, la cual encandiló a muchísimos usuarios, al punto que, hasta el momento, viene acumulando poco más de 7 millones de reproducciones y con cifras superiores a los 300 mil “me gusta”.

Para entender por qué se da este tipo de cuidados especiales a los osos panda, es importante saber que estos animales son comunes en diversos países del lejano oriente y en muchas culturas de estos lugares se considera a este mamífero como una bestia mítica, cuya presencia está revestida de no pocos simbolismos.

Por eso, en las zonas antes mencionadas, no es raro encontrar zonas protegidas donde los osos pandas viven en tranquilidad, pero también zoológicos donde reciben tratos “especiales”, pero cuyos cuidadores no están libres de algunos accidentes, pues como animales salvajes, estos no miden su fuerza, por lo que en no pocas ocasiones han recibido más de un mordida o rasguños.