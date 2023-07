Para el común denominador de personas sería algo casi impensable imaginar a un taquero mexicano usando prendas carísimas, pero este vendedor de las populares ‘carnitas’ demostró todo lo contrario por realizar su oficio en las calles usando zapatillas de lujo cuyo costo ronda los 900 dólares, por lo que de inmediato se hizo viral.

Leonardo De Luna (@deluna_leo) es el encargado de mostrarnos el metraje en el que vemos al taquero atendiendo a la clientela, preparando su producto, pero esto no es lo importante, ni mucho menos, sino lo que lleva puesto en los pies.

Una zapatilla Nike Air Jordan 6 Retro ‘Cactus Jack’ la cual vale en México 14,973 pesos, que al cambio son casi 900 dólares: “yo nomás vine a comer y me humillaron”, se lee en la descripción del clip que supera los 14.8 millones de vistas.

Mira aquí el video viral

“Estudia para que no termines como el de las carnitas.... el de las carnitas”, dice una voz en off mientras el tiktoker hace un zoom in al calzado del taquero que ni se ha enterado que se volvió viral.

De inmediato, miles de personas quedaron estupefactas en los comentarios: “solo en acero inoxidable hay como 60k”, “él los usa para la chamba y muchos lloran por solo pisarlos”, “y son para el diario”, “sí le creo. Hay un don que conozco, humildemente carga su Patriot, una Ranger y otros carritos vendiendo comida ambulante”, “mis compas que no saben cuánto ganan los de las carnitas y chicharrón”, “muchos negocios ganan más que varias profesiones”.

