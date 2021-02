Si fuiste adolescente o joven adulto durante la primera década del nuevo siglo, es probable que hayas escuchado en la radio (sí, algo que solía usarse antes de la existencia de Spotify, Apple Music, YouTube Music y demás plataformas de streaming de música que abundan en Internet) la canción The Reason, éxito homónimo del álbum de 2004 de la banda estadounidense Hoobastank que todavía sigue vigente hasta la fecha. Pues bien, esa canción se ha vuelto viral en TikTok como parte de un nuevo ‘challenge’ en el que los usuarios revelan momentos embarazosos sobre sí mismos y de las cosas que han hecho al ritmo de la frase “I’m not a perfect person” (No soy una persona perfecta traducido al español).

Ha sido tal el resurgimiento de su popularidad que incluso su vocalista Doug Robb se animó a grabar su propia versión del #NotAPerfectPerson, hashtag que acumula más de 500,000 de reproducciones en TikTok hasta el momento, arrepintiéndose por haber llamado Hoobastank al grupo e incluso contempla la idea de crear nueva música junto a sus compañeros que quizás pueda convertirse a futuro en un álbum más que engrose su discografía. En una entrevista exclusiva con TMZ, el cantante reflexionó sobre el repentino auge de The Reason como tema de fondo de tantos fracasos y defectos personales en la popular red social usada mayormente por jóvenes, que además sirve como carta de presentación para captar una nueva base de seguidores.

“No lo sé. Realmente nunca nos hemos sentado y dicho en algún punto: ‘Tenemos que hacer música para este sector demográfico’, aunque no puedo decir que la idea no se nos haya cruzado por la cabeza, pero por lo general al final del día siempre decimos: ‘Vamos a escribir música y veamos cómo empiezan a encajar las piezas’. Habiendo dicho eso, hay muchos nuevos fanáticos, pero también hay un fuerte componente nostálgico en mucho de esto. Mucha gente que ha estado comentando y dándole ‘like’ a algunos de los videos son personas que han crecido escuchando a la banda”, precisó Robb, que en 2018 lanzó con Hoobastank su último disco titulado Push Pull.