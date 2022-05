Son varias las personas que, en sus años de juventud, organizaron fiestas en sus casas aprovechando la ausencia de sus padres. Eso es lo que le ocurrió a un joven en México, pero sus planes se desbarataron cuando su madre llegó antes de lo previsto. La reacción de la mujer se hizo viral en TikTok.

El usuario, identificado como Nestor Alanis, subió el clip a TikTok y lo tituló “Como cuando la mamá de tu amigo llega antes de su viaje”. Según TodoDigital, la mujer descubrió que su hijo había realizado una fiesta sin su autorización aprovechando su ausencia, lo que provocó incomodidad apenas regresó a su casa.

“¿Qué pasa? Te dije que no quería fiesta”, le dice la madre a su hijo, ante las miradas sorprendidas de sus amigos. “Se me van todos de aquí (a los amigos), se me van en este momento”, agrega después.

En la parte final del video, la madre pregunta a su hijo quiénes son los invitados que están en su casa y el joven presenta a su amigo Carlos, quien la saluda de forma particular.

Usuarios critican actitud de madre

El clip fue publicado a inicios de semana y ya superó los 14 millones de reproducciones en TikTok. Además, la mayoría de usuarios criticó la actitud de la mujer ante su hijo y sus amigos.

“Prefiero mil veces que estén de fiesta en casa que en otra parte”, escribió una usuaria. “Tiene razón en estar molesta, pero para todo hay modos y no era la forma de correrlos. Como están las cosas, prefiero en casa que exponerlos afuera”, escribió otra seguidora.