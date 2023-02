Mimi tuvo uno de sus viajes más esperados: irse a Bali, pero no lo hizo sola, pues tuvo la bizarra compañía de su exnovio ¿cómo? Tal cual como lo estás leyendo. La mujer de los Estados Unidos confesó en TikTok que ella y su ex terminaron hace 7 meses, pero por esas cosas de la vida no les quedó más alternativa que tomar un avión juntos y su experiencia se hizo viral no sin antes causar intensa polémica.

La descripción del video viral (@documentwithmi) tiene más de 35.6 millones de vistas expresa lo siguiente: “cuando reservaste un viaje a Bali no reembolsable con un año de anticipación, pero rompiste hace 7 meses”.

El video empieza con ambos en el mismo asiento del mismo avión, ambos portan mascarillas, mientras ella mira a la cámara, él lanza un insulto con el dedo medio, pero en un video de seguimiento ella nos muestra donde se hospedó junto a Wairua, su expareja.

Mira aquí el video viral

“Van a regresar casados”

“Así que llegamos a Bali y solo hay un problema. Nuestra hermosa villa es solo de un dormitorio... así que estás durmiendo en el sofá”, dijo Mimi mostrando el lugar donde descansará el hombre quien se mostró bastante incómodo.

Mimi nos muestra la cama que hace 7 meses habrían compartido, pero ahora no. El video causó gran revuelo concitando opiniones diametralmente divididas, donde unos celebraban el viaje juntos, mientras otros más los criticaban: “estoy aquí viendo TikTok y ellos viviendo una comedia romántica”, “es el hecho de que ambos todavía fueron pareja”, “van a volver casados”.