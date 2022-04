Maisie Crompton es una joven de 20 años que vive en Reino Unido. También es la protagonista de la historia que ahora mismo da que hablar en varias redes sociales. Resulta que ella está embarazada y asegura que su bebé “no es un accidente”.

La chica ya había llamado la atención en Internet debido a que se conoció que, en el tiempo de la cuarentena por COVID-19, comenzó a bordar como pasatiempo para evitar aburrirse e inició un emprendimiento llamado “Totes For You”, el cual le ha permitido ganar mucho dinero.

Pero en esta ocasión no hablaremos más sobre ello. Maisie Crompton, a través de su cuenta de TikTok (@maisie_crompton), reveló hace poco que está en la dulce espera. Precisamente, a raíz de ser tan joven, suelen preguntarle si es que su bebé fue un accidente.

Es por eso que ella optó por difundir un video en dicha plataforma para hablar sobre el tema. “Por qué nuestro bebé no es un accidente”, se lee en la descripción del clip que publicó, el cual ya posee más de 75 mil reproducciones.

“Ahora entiendo porque tengo 20 años y estoy embarazada y algunas personas ven eso como muy joven para tener un bebé”, dijo en la grabación. “Pero nuestro bebé nunca fue un accidente, ni se llamará accidente, porque para mí hay una diferencia muy grande entre un accidente y una sorpresa”, agregó.

Maisie Crompton considera que un accidente “es algo que sucede y que no quieres”, mientras que una sorpresa “es algo que pasó y no esperabas”. Sus palabras generaron impacto de inmediato. “Y nuestro bebé es la mejor sorpresa que nos vamos a dar, así que es por eso que nunca me verás llamarlo un accidente”, aseveró. Para finalizar, dijo lo siguiente: “Sí, no fueron planeados, pero eso no significa que sean menos queridos”. Si aún no has visto el video, esta es tu oportunidad de mirarlo.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.