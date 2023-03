Es totalmente comprensible cuando una persona busca ciertos requisitos en potenciales parejas, todo sea para que la relación, al menos inicialmente, marche viento en popa, pero una mujer ha llevado esto al extremo, ya que sus exigencias, solo para salir con ella, son tan disparatadas que no tardó nada para hacerse viral y con ello ganarse incontables críticas.

Inicialmente, la mujer dice que cuenta con dos hijos y que, si están interesados en salir con ella, debes estar soltero y no tener “bendiciones”, si eres padre, automáticamente, estarás descalificado porque ella busca “evitar el estrés”.

“Si tienen hijos, no puedes andar conmigo ni yo puedo andar contigo, I´m sorry. Tengo 2 hijos y me vas a aceptar con mis dos bendiciones, pero yo a ti no te voy a aceptar tus bendiciones. Yo evito el estrés. Yo no voy a cuidar hijos ajenos, con los míos tengo (suficiente)”, dice la mujer suelta de huesos.

Mira aquí el video viral

No son 2, ahora son 4

Bastante tiempo después, la misma señora volvió a subir un video similar, también imponiendo condiciones a quienes estén interesados en ser sus novios, pero esta vez el panorama cambió inesperadamente.

“Soy una mujer que me encanta me atiendan 24/7. Todo el amor para mí. Tengo 4 bendiciones de diferentes padres, me llevo bien con ellos. Me gusta que me den seis rounds al día porque soy muy caliente, sino voy a estar muy amargada. Debes saber que la felicidad mía debe ser tu prioridad y debes comprar todo lo que te pidan mis hijos. Espero haya quedado claro”.

Con la ayuda de los padres de sus hijos

De hecho, insiste en que uno de los padres de sus hijos puede ayudarlo ¿en qué consiste esta ayuda? En que pueden darle una mano para alguno de los “rounds”, y que su novio debe estar agradecido por esa “ayuda”.

De inmediato, el video no tardó nada para congregar los más avispados comentarios: “los papás de los hijos tienen que aguantar en caso sus bendiciones sean de diferentes vatos”, “lo que da es vergüenza y pena por eso niños que los cría con pensamientos así y sabrá Dios donde vaya a parar eso”, “lo siento por los niños”, “lo más triste es que existen tipo que aceptan esas condiciones, qué tristeza”.