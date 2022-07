En TikTok, un hombre de Perú se ha vuelto tendencia de esta red social por protagonizar un momento que ha causado más de una carcajada entre los internautas ¿por qué? El sujeto asegura tener una colección de 1 sol antiguas (moneda del país sudamericano), la cual está vendiendo por el exorbitante valor de 1 millón de dólares.

Un negocio en aumento

Antes de seguir, es importante que conozcas el contexto en el cual se da este peculiar “negocio” pues, en la actualidad, por ejemplo, una moneda de 1 sol de 1991 tiene un costo aproximado de 500 soles (unos 130 dólares); además de esto, el Banco Central de Reserva del Perú viene publicando desde hace unos años monedas de colección siendo 45 modelos a la fecha, cada una diferente de la otra.

Estos dos factores han creado un mercado de coleccionistas que está en franco aumento, lo que ha conducido a la aparición de oferta y demanda en diversas redes sociales, tal y como sucedió con nuestro protagonista quien en TikTok se le identifica como el usuario @nole_veas2.

Dispuesto a vender su colección

Este sujeto ha confesado contar con tres álbumes repletos de monedas como parte de las colecciones denominadas “Riqueza y orgullo del Perú”, “Constructores de la República” y “Fauna silvestre amenazada del Perú”. La cinta data del pasado 14 de julio y, hasta el momento, cuenta con más de 276.6 mil reproducciones.

En el clip, que dura menos de 40 segundos, el hombre afirma: “Hola amigos. Tengo la colección de todas las monedas de un sol, desde el primer álbum de céntimos, el segundo y el tercero que le faltan monedas por salir, pero tengo hasta la última que ha salido”, dice inicialmente en TikTok.

Hilarante monto

Todo transcurría de forma normal, pero las cosas cambiaron a un tono hilarante y exagerado cuando el hombre no solo confesó que estaba vendiendo su colección, sino revelar el monto a pagar por ella.

“Si alguien desea este tesoro, quiero un millón de dólares. Me pueden ubicar por Instagram para hacer el negocio”, dichas estas palabras finaliza el corto video congregando miles de comentarios hilarantes y en tono de burla.

Usuarios se burlan de tiktoker

“Ja, ja, ja, un millón de dólares. Este ya lo hace a propósito”, “la gente no entiende el sarcasmo”, “quiero que me digan qué está fumando este man”, “pobre, ya quemó o está con hambre”, “te doy 20 soles por todo, habla, mi última oferta”, “por acá tengo 1 millón de intis (antigua moneda peruana) que me dejó de herencia mi abuelo. Tú dirás, bro”, “2 millones de bolívares (moneda venezolana), plata en mano, tómalo o déjalo”, “mano, en serio, puedes pedir eso y más, véndelo a coleccionistas si por cada moneda te dan hasta 200 soles”.