Hay una creencia común que afirma que los perros y los gatos se detestan, que no pueden estar juntos sin pelearse, pero hay tantísimas pruebas que demuestran que esto está alejado de la realidad; tal y como lo demuestra un video de TikTok que ha enternecido a todos donde vemos a un can y a un minino de los Estados Unidos actuando como los mejores amigos del mundo y cuya reacción no tardó nada para convertirse en tendencia de esta red social.

Una amistad para toda la vida

Al ver este metraje compartido por la usuaria Lee, te darás cuenta por qué ese viejo dicho, “se llevan como perros y gatos”, ya está comenzando a resultar un tanto anticuado, pues nos damos cuenta que Twig, el gato, y Meadow, el perro, se llevan de lo mejor, al punto que se acurrucan entre ellos en el sofá.

La leyenda del video nos relata la siguiente historia: “Llevé a Meadow a elegir un gatito un día después de que mi perro de servicio falleciera en 2020. Me alegro de haberlo hecho. Estos dos han sido los mejores amigos desde entonces”, mientras que la descripción del mismo se lee: “Si pudiéramos amarnos los unos a los otros como este gato y perro lo hacen”.

Usuarios rendidos ante Meadow y Twig

La cinta fue publicada en TikTok el pasado 24 de marzo, y desde entonces, ha acumulado más de 3.8 millones de reproducciones, con miles de reacciones sí como comentarios de usuarios que han quedado enamorados de este par.

“Increíble. El amor que tienen el uno por el otro es increíble. Si las personas pudieran ser así, el mundo sería un lugar mejor”, “bueno, mi corazón, simplemente, se derritió”, “obviamente, se necesitaban mucho”, “tengo ganas de ir a ver Homeward Bound ahora”, “¿no es esto lo que el mundo necesita más? Amor incondicional”, “los animales aman sin límites ni restricciones”.

¿Los perros y gatos se llevan mal?

De acuerdo a Clicker Training, un sitio especializado en el entrenamiento de perros, aseguran que la amistad entre canes y gatos no es algo fuera de lo común: “Aunque difieren en algunas áreas importantes, hay otras en las que los gatos y perros son similares. Un perro y un gato pueden desarrollar una mistad cercana, compartir una cama, comer la comida del otro y jugar juntos”.