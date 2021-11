¿Te imaginas pasar tranquilamente por la carretera y ver a un tigre de bengala? Eso le pasó a una pareja que se transportaba por la carretera de Tapalpa, rumbo a Juanacatlán, en Jalisco. Pero no solo ellos, diversas personas observaron al animal mientras pasaban por la carretera, publicando fotos y videos en las redes sociales.

Al parecer, se divisó al tigre cerca del kilómetro 60 de la carretera el pasado domingo 14 de noviembre. Muchos se preguntaron por un segundo si se trataba de un animal típico de la zona, pero pronto se dieron cuenta que lo más probable es que se había escapado de algún lugar.

Aunque es común ver animales salvajes por la carretera, nadie se hubiera esperado ver a un tigre de bengala adulto mirándolos desde el lado sin ningún tipo de seguridad. ¿Qué pasó exactamente con este animal y de dónde escapó?

@PCJalisco por increíble que parezca, hoy 14 noviembre... Sobre carretera fed 437 Juanacatlan- Tapalpa, no km+ especificada, graban a tigre de Bengala. @GN_Carreteras @SEMARNAT_mx @ pic.twitter.com/1l4bALJUfX — Alerta PV (@AlertaPv) November 15, 2021

El tigre de bengala en la carretera de Tapalpa, Juanacatlán, Jalisco

“El gran felino se cruzó el lienzo y caminó pero nunca me imaginé que venía conmigo , mientras más se acercaba más fluía la adrenalina hasta el punto que se acercó demasiado y brinqué de donde estaba para subirme a mi moto”, comentó en una publicación Franky Alvarez Maxemin, administrador de la página de Facebook ‘Turismo Rural de Jalisco’.

“El tigre estaba demasiado cerca viéndome fijamente, razón que me hizo arrancar y ver cómo el animal corre paralelo a la cerca perturbado por el ruido de mi moto o color de mi chamarra viéndome como su presa. No sé si fui afortunado o imprudente en esto que nunca se ve y menos sobre la carretera, pero créanme que con esta experiencia puedo decir que se me doblaron las piernas del miedo de ver un animal de estas dimensiones a los ojos y sin protección alguna”

¿Te imaginas el pánico que sintieron las personas que estaban cerca y lo encontraron? Esto pudo haber acabado en una tragedia.



Esto sucedió cerca de Tapalpa, Jalisco. Las autoridades ambientales capturaron al tigre y mencionaron que no es la primera vez que se les [...] pic.twitter.com/ZaV3is2ON0 — Animal Heroes (@_AnimalHeroes_) November 15, 2021

Otros usuarios de Facebook señalaron que el animal emitía pequeños gruñidos, como si estuviera buscando algo o incómodo por la situación, pero ninguna persona podía hacer nada por él por el temor de un ataque. Según informa Proceso, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de México señaló que el tigre había sido capturado poco después del reporte en las redes sociales.

Parece ser que por la zona viven algunos propietarios de animales exóticos como tigres de bengala y panteras, ya que no es la primera vez que se informa sobre un hallazgo similar. Lo cierto es que, hasta la fecha, no se ha reportado quién es el dueño del tigre, pero las autoridades de México publicaron que ya se encontraba “en su hogar”.