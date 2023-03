En circunstancias normales, quedarse atrapado en un ascensor podría caracterizarse por la ansiedad, la tensión y tal vez la claustrofobia. Sin embargo, los protagonistas de esta escena ocurrida en un supermercado Mercadona de España han hecho que la situación parezca algo bastante cómico. El video de lo ocurrido se ha hecho viral en las redes sociales.

En una situación en la que otros podrían haber sucumbido a la claustrofobia, el usuario de TikTok @unasrisas10 se propuso grabar el suceso y colgarlo en las redes sociales. El hombre grabado se come una napolitana (dulce) para pasar el rato mientras se queja: “Eso ni sube ni baja”.

Al mismo hombre se le ve en otro video exigiendo que le cambien la comida congelada mientras se esconde detrás de un carrito de la compra e interactúa con un empleado al otro lado del ascensor.

El video viral del ascensor

Con la napolitana en la mano y siendo testigo de la aparente asfixia de sus amigos durante toda su odisea en el ascensor, ofrece una solución tranquila y serena: “Hazte aire con la pizza”.

La secuencia de videos cuenta con más de 140.000 reproducciones entre todos ellos, con más de 2.000 “me gusta” y varios comentarios divertidos sobre la escena.

Un video viral que no ha tardado en provocar carcajadas a miles de personas en TikTok con todo tipo de comentarios al respecto: “Lo veo muy sofocado comiendo una napolitana jaja”; “Es la nueva táctica, te encierran para que te lo comas todo y vuelvas a comprar otra vez”; “Me dio claustrofobia, pero al ver cómo se lo tomaban se me ha pasado”; “Este hombre es un genio”; “Desde luego que hambre no pasaran”, han sido algunas de las reacciones más populares.

El mismo usuario ha publicado otro video fuera del ascensor para certificar que todas las personas que habían quedado atrapadas en el ascensor han logrado salir de allí. Pese a ello, se desconoce si los protagonistas de la historia habrán seguido el consejo del señor y si éste habrá pagado la napolitana.