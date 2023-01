Una joven de Massachusetts, Estados Unidos, adivinó 12 hechos que ocurrieron el año pasado, por lo que ha sido comparada con la famosa clarividente Baba Vanga e incluso con el propio Nostradamus.

Hannah Carroll, de Massachusetts, Estados Unidos, sorprendió a los internautas al adivinar, entre otras cosas, los nuevos discos de Harry Styles y Beyonce, la ruptura de Kim Kardashian y Pete Davidson, la llegada del primer hijo de Nick Jonas y Priyanka Chopra, un nuevo escándalo con Kanye West como protagonista o la muerte de la Reina Isabel II.

Con solo 20 años, la joven se ha convertido en una sensación viral en TikTok, red social donde acumula más de 100 mil seguidores y en la que comparte sus “corazonadas” con el resto del mundo.

Foto: @hannahcarroll101 / TikTok

“Tengo un presentimiento muy fuerte”

“Es realmente emocionante cuando sucede algo que he predicho, me encanta verlos hacerse realidad”, dijo Hannah en conversación con el medio Daily Star. “Siempre me ha gustado la cultura pop y las celebridades, así que muchas de mis predicciones fueron sobre eso”.

“Es como una visión que tengo de que algo sucede, como un presentimiento muy fuerte”, agrega.

Cuando no está compartiendo sus predicciones en redes sociales, la joven realiza lecturas entre sus seguidores, lo que le permite generar hasta 2 mil dólares al mes.

Con solo mirar unas cuantas fotos del cliente, puede predecir los “próximos eventos importantes de su vida”, los cuales pueden ir desde un embarazo hasta conseguir un nuevo embarazo.

Sus predicciones para el 2023

Recientemente, Hannah publicó un nuevo video lanzando más de 20 predicciones para el 2023. La lista no tardó en hacerse viral y dar mucho de qué hablar.

En un video titulado “La lista oficial de predicciones para 2023″, la joven señaló que, este año, muchos famosos tendrían bebés. Entre ellos están Paris Hilton, el príncipe Harry y Megan Markel, Ariana Grande y Jennifer Lawrence.

Hannah también predijo que artistas como Nicki Minaj, Rihanna, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran y Shawn Mendes sacarán un nuevo álbum.

Por otra parte, una banda popular de K Pop se disolverá, Taylor Swift acudirá a la Met Gala y Selena Gomez tendrá una relación con alguien que no es conocido.

La joven asegura también que Tom Brady ganará su última super bowl antes de retirarse y será visto con una joven modelo e influencer. A ello hay que sumar las predicciones de que las gemelas Olsen hablarán de su etapa como actrices infantiles, Zayn Malik y Gigi Hadid volverán a estar juntos, otra gran estrella hablará de Dan Schneider, Pete Davidson empezará a salir con una actriz conocida, habrá otro escándalo de Shein, rumores de divorcio de Ellen Degeneres, más dramas de One Direction, la serie Miércoles ganará un gran premio y Kayne West correrá el riesgo de ir a la cárcel.

El clip, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones, la mayoría de internautas sorprendidos porque, aseguran, ellos mismos podrían haber hecho mucas de las predicciones.

“Muchas de las predicciones las podríamos haber hecho nosotros”; “Bah, no es impresionante”; “La de Pete Davidson podría predecirse cada mes y se cumpliría”; “¿Sin muertes ni escándalos?”; “Ellen siempre tiene rumores de divorcio”; “El grupo de KPop que se disolverá es Blackpink”; “¿Las Kardashian-Jenner no vivirán ningún escándalo este año?”; “Entendemos que no quieras polémica, pero necesitamos un poco de salseo con predicciones más arriesgadas”, escribieron las personas.