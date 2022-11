Argentina inició con el pie izquierdo el Mundial de Qatar 2022: perdió 2-1 ante Arabia Saudita y se ubicó en la última casilla del Grupo C. Este sorpresivo resultado desató una avalancha burlas y cuestionamientos contra la fanaticada ‘albiceleste’ presente en el estadio por no apoyar a sus jugadores. Una de las duras críticas se viralizó en las redes sociales y generó un acalorado debate entre los aficionados del fútbol.

Todo comenzó cuando el tiktoker identificado como ‘La Banana Club’ (@la.banana.club) presenció en vivo la histórica derrota de la selección argentina y se mostró indignado porque miles de sus compatriotas no cantaron ni apoyaron al equipo de Lionel Messi durante el cotejo.

“Somos unos arrogantes”

“Ningún argentino está alentando, absolutamente nadie está alentando. Al segundo tiempo nadie alentó”, comenzó diciendo @la.banana.club, quien prendió la cámara de su celular para registrar su molestia en pleno partido.

Mira aquí el video viral

En ese sentido, el protagonista del video mencionó que “somos unos arrogantes los argentinos, no los jugadores, la gente, nadie cantó. Segundo tiempo nadie hizo absolutamente nada y los árabes desde el primer minuto estuvieron cantando y apoyando”.

Opiniones divididas

Ahí no acabó la cosa, pues el joven también mostró el silencio sepulcral de los argentinos. “Literalmente todos mirando, no sé para qué pagaron la entrada. Pensamos que porque somos argentinos alguien no va a poder cantar y no va a poder ganar. La energía que transmitían los árabes era increíble”, finalizó.

Mira aquí el video viral

En poco tiempo, el testimonio de @la.banana.club alcanzó el 1 millón de reproducciones y los comentarios no faltaron. “No saben competir con barras de otros equipos. En Argentina solo hay barra local y no hay visitante. Les tocó ser visitantes...se intimidaron”, escribió un usuario.

Mientras que otro cibernauta cuestionó la actitud del ‘influencer’ sudamericano: “¿Tú qué haces en la cancha grabando sin alentar?”.

Síguenos en nuestras redes sociales: