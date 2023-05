Dos jóvenes del Reino Unido generaron toda clase de reacciones en TikTok tras hacer entrevistas en la calle, ya que sin darse cuenta conversaron con una estrella de Hollywood.

La youtuber Ruby Hexx y su amiga Ivy Fox participaron en un desafío viral en el que se acercan a personas extrañas y les preguntan si prefieren quedarse con $100 o tener una cita con ellas.

La actividad transcurría con normalidad cuando, de manera repentina, las jóvenes se cruzan con la estrella de Love Actually y Maze Runner Thomas Brodie-Sangster.

En el video, el cual se viralizó en TikTok con más de 2 millones de reproducciones, se dirigen a la esquina en donde está el actor y le preguntan: “¿Preferirías $100 o una cita con nosotras dos?”.

La respuesta de Thomas desató las risas de las creadoras de contenido: “Oh, estoy en una relación, así que tomaría los $100, ¡sin ofender!”.

“¿Eres actor?”

El medio Daily Mail señala que el actor está saliendo con la ex esposa de Elon Musk, Talulah Riley, después de conocerse en el set de Disney’s Pistol.

Mientras las chicas se alejaban riéndose, él las llamó: “Pero yo también soy inglés, así que los dólares no me sirven. Así que no tendría ninguno”.

Negociando con Thomas, una de ellas sugiere 90 libras, a lo que el actor responde: “Está bien, 90 libras entonces”. Luego, las chicas le preguntaron al joven: “Solo por interés, ¿eres actor?”. “Soy actor, sí”, dijo él.

Aparentemente confundiendo a la estrella de Maze Runner con otra persona, le preguntaron si estaba en Narnia, a lo que respondió: “Fui al estreno de eso, ¡pero no estuve en él!”.

Finalmente, la estrella de cine se despidió de las tiktokers tras lo que fue, sin dudas, un momento tan incómodo como curioso.

La escena, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios. “¿Cómo puedes no saber quién es?”; “Está en un montón de películas”; “El niño de Love Actually”, escribieron las personas.

Quién es Thomas Brodie-Sangster

Thomas Brodie-Sangster (Londres, 16 de mayo de 1990) es un actor y actor de voz británico. Comenzó a mostrar interés por la actuación desde temprana edad y con solo once años apareció en dos telefilmes.

Logró popularidad como actor infantil interpretando a Sam en Love Actually (2003), además de personificar a un joven Adolf Hitler en Hitler: The Rise of Evil. Desde 2007 hasta 2015, dio voz al personaje de Ferb Fletcher en la serie animada Phineas y Ferb.