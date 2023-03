La tiktoker de España, Natta Beauty (@natta_beauty), en las últimas horas, ha generado opiniones divididas entre sus seguidores. Todo a raíz de subir un video viral donde muestra cómo le enseñó a su gato a hacer sus necesidades en el inodoro.

Al inicio del clip, la joven aseguró que se vio obligada a comprar un adaptador en Amazon, en el cual va a tener que colocar tierra para posteriormente ubicarlo en el retrete. “Y cuando el gato lleve una semanita haciendo aquí sus necesidades, esto por detrás tiene una rayita. Tenemos que recortar el primer círculo, que esté una semanita y después el siguiente, y así sucesivamente hasta que ya no lo necesite”, dijo.

Esta es una imagen referencial de un gato. (Foto: Larissa Barbosa / Pexels)

Luego, Natta precisó que la persona que haga lo mismo que ella ahorrará espacio porque ya no tendrá un arenero en casa. Además, no gastará dinero en comprar la tierra, evitará los malos olores y no tendrá que limpiar las heces de su pequeño felino.

Tras decir todo ello, la tiktoker procedió a echar tierra en el adaptador. “La primera semana tenés que ponerlo cerca del váter en el baño para que se vaya primero acostumbrando, vaya oliendo, y que la primera semana haga ahí sus necesidades”, aseveró.

Mira aquí el video viral

“La segunda semana ya lo ponemos en el WC, sin recortar nada. Todo completo para que se vaya acostumbrando a que tiene que subir ahí. En principio va a ser un poco engorroso porque va a tirar bastante arena al suelo, pero es un proceso que hay que pasar si queremos conseguir nuestro objetivo”, añadió.

Después de aquella explicación, Natta mostró el momento en que su mascota hizo sus necesidades en el adaptador e indicó que en la tercera semana ya había recortado el primer círculo del mismo. “Y si nuestro gato no quiere subir, lo cogemos y lo subimos. Lo ideal es dejar la arena un poco sucia para que sepa que ese sigue siendo su sitio. Se bajará y nos tocará subirlo varias veces hasta que se vaya acostumbrando”, recalcó.

Varios usuarios quedaron impactados al ver el video viral publicado en TikTok, que ya acumula más de 6 millones de reproducciones. Algunos decidieron hacer bromas al respecto. Por ejemplo, uno puso: “Cuarta semana el gato se fue por el WC y seguimos buscándolo, jejeje”. Otro, en tanto, colocó: “Imagínate tener ganas de ir (al baño) y tener que esperar al gato”. Pero también hubo internautas que consideraron que la joven comete un grave error, ya que sostuvieron que no es higiénico que un animal utilice el inodoro de su dueño(a).

Síguenos en nuestras redes sociales: