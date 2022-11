Meses atrás, se volvió viral una tiktoker de Argentina que pidió entre lágrimas que la mantengan, pues “no le gusta trabajar”. Su singular exigencia dio la vuelta al mundo y generó toda clase de reacciones. Recientemente, la joven utilizó sus redes sociales para pedir dinero, ya que desea adquirir un aire acondicionado.

Según el medio Todo Noticias, Nani unu, identificada en TikTok como @asadodefasouwu, lanzó una campaña para que sus seguidores la apoyaran. Para ello, publicó una cuenta de Mercado Pago en la que se le podían hacer donaciones.

En cuestión de horas, la influencer logró recaudar un poco más de 42 mil pesos argentinos, es decir, un poco más de 252 dólares estadounidenses.

“Para los que me dicen que pidiendo limosna no se llega a ningún lado”, escribió Nani. Según el medio citado, este monto representa la mitad de lo que se necesita para comprar un aparato que genere aire acondicionado.

Publicación de tiktoker que pidió dinero para comprar aire acondicionado

Para los que me dicen que pidiendo limosna no se llega a ningun lado pic.twitter.com/BAXkFpa3X4 — Asadodefaso (@asadodefaso_uwu) November 27, 2022

Como era de esperarse, la publicación de la tiktoker se volvió viral y generó opiniones divididas. Mientras que algunos la criticaron por pedir dinero, otros le expresaron su apoyo.

“No es limosna. Es lo que hacen todos los influencers para monetizar su trabajo. Le depositan porque les gusta lo que hace. ¿Cuál es la diferencia entre Nani pidiendo un aire y Santi Maratea (otro influencer) pidiendo un collar para sus perros?”, escribió una defensora.

Cabe agregar que Nani unu se hizo de cierta fama en octubre al pedir públicamente que la mantengan.

“Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, dijo en aquella ocasión la tiktoker.

Fue tal el impacto que generó la joven que se vio en la obligación de subir un nuevo video pidiendo que dejen de compartir su clip anterior.

Según contó, una gran cantidad de medios de comunicación la contactaron para entrevistarla, cosa a lo que se opuso ya que le preguntaban “cuál sería su trabajo ideal” y no sabía qué responder.