La tiktoker Shana Oakley vivió más de un mes angustiada y con complicaciones al perder la vista de su ojo izquierdo. Todo por culpa de un tratamiento en el que se aplicó bótox. A través de una serie de videos virales de TikTok, la mujer contó todo lo que pasó.

Shana es ciudadana estadounidense tiene 30 años y narró en sus clips lo que le ocurrió en enero. Ella acudió al neurólogo para aplicarse un tratamiento con el fin de tratarse las migrañas. Pero al parecer un falla al inyectarse le ocasionó ptosis, una caída del párpado superior en su ojo izquierdo.

Cerca de un mes apenas podía abrir su ojo pero no podía ver. La tiktoker ya se había aplicado bótox anteriormente por problemas de salud y también por cosmética, considera que el neurólogo, al no estar acostumbrado a inyectarlo, provocó que se hiciera mal.

La tiktoker asegura que si un experto en estética le hubiera inyectado, el procedimiento no hubiera salido mal. “Recibí muchos comentarios de personas que sufrieron ptosis después de que un neurológo les aplicara bótox médico”, indicó.

“Pensaba que los neurólogo serían más seguros, pero no importa el nivel de formación que tengan, solo importa la frecuencia con la que inyectan a la gente, y los esteticistas lo hacen mucho más a menudo que los neurólogos”, explicó en uno de los videos virales de TikTok.

A pesar del susto, Shana Oakley tomó con humor la situación y subió contenido maquillándose el párpado y hasta poniéndose un ojo falso encima o con un parche. “Tardé más de un mes en poder ver con claridad y como un mes y medio en tener un aspecto normal. Seguro que volveré a ponerme bótox cosmético, pero no estoy segura de si me pondré bótox médico porque me han dicho que nunca deje que un neurólogo me inyecte la cara”.