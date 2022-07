Llegó el verano a España y unos de los destinos favoritos es Ibiza, una isla considerada el paraíso para celebridades, jóvenes europeos y amantes del sol. Esto lo sabe perfectamente la ‘tiktoker’ Olympia Anley (@olympiaanley), quien sorprendió a propios y extraños en redes sociales tras revelar que consiguió alojarse gratis en un hotel a cambio de una peculiar condición.

Originaria de Londres (Reino Unido), Olympia publicó el video, ahora viral, que ya registró los 11 millones de reproducciones hasta el momento. Según relató la creadora de contenido, ella logó hospedarse en el cuarto llamado “Zero Suite” del Paradiso Art Hotel de Ibiza.

Como se pudo apreciar en las imágenes, la habitación se encuentra en la zona de recepción del Paradiso Art Hotel. “Puedes quedarte gratis en este hotel, pero la habitación tiene paredes de vidrio en el vestíbulo”, indicó la ‘influencer’.

Cuando Olympia se preparaba para dormir, muchas personas que estaban en el lobby del hotel se pegaron a las paredes del cuarto para observar lo que había en el interior. “Hice muchos amigos esta noche”, colocó la británica en la descripción del clip publicado desde TikTok.

Concepto simple con poca o ninguna privacidad

En diálogo con Newsweek, la mencionada cadena hotelera explicó que la “Zero Suite” “es una habitación completamente amueblada con una cama, una mesa, sillas y un baño con inodoro y ducha”. Eso sí, el baño es privado y cualquiera puede reservarla pero, tendrá que firmar un formulario para autorizar a utilizar su imagen, porque podría ser fotografiado durante su estadía.

Avalancha de comentarios

Después de publicar su experiencia, las reacciones no faltaron. “Imagina a las personas raras que se quedarán allí mirándote dormir. No, gracias, dormiré en el baño jaja”, expresó una usuaria. Mientras que otros prometieron visitar la habitación. ”¿Soy el único que literalmente no tendría ningún problema con eso?”, escribió una internauta.

