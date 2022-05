En diversos lugares del mundo, la tonalidad de las aguas es un reflejo de su pureza y hasta de lo saludable que puede ser su consumo para las personas, tal y como sucede en un lago de los Estados Unidos, el cual se ha vuelto tendencia en redes sociales como TikTok por su agua de color azul, lo cual está llamando la atención de miles de usuarios.

Una belleza desconocida

Pese a los challenge que hay en esta plataforma, la misma también se ha convertido en el espacio más idóneo para mostrar algunos trucos de viaje a lugares sorprendentes, como el lago que se encuentra en Canyon Lake, Texas, cuyas aguas han fascinado a todos los internautas.

La cinta fue compartida por el usuario @txvacation, quien se mostró muy feliz al exponer a todos sus seguidores este lugar escondido que recomienda como un destino para vacacionar en el verano estadounidense.

Un asombroso viral

El video que ha recolectado más de 2.7 millones de reproducciones nos muestra la mano del influencer sumergiendo una botella en las aguas del lago. La llena, la eleva, para luego derramarla nuevamente. Su intención es mostrar lo cristalina que son sus aguas, sino también que juntas tienen una tonalidad azul.

La leyenda reza el siguiente mensaje: “No toda Texas tiene agua marrón”, mientras que dentro del video se puede leer: “Cuando la gente te dice que no puedes encontrar agua limpia en Texas”.

Canyon Lake

Y es que este paradisiaco lugar, Canyon Lake, exactamente, se encuentra en la región de Texas Hill Country y, de acuerdo a Only In Your State, este lago habría sido creación humana a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.

Alrededor de este lugar, hay ocho parques que rodean el lago, tres de estos con costas de arena ideales para el descanso tras nadar; pero esta no la única actividad, también pueden visitar y pasear por los senderos donde ir en bicicleta, caminar, montar, caballo hasta el lago, etc.

Más bellezas en Texas

De hecho, la cuenta de este usuario se dedica a mostrar muchos de los paisajes poco conocidos del Estado de Texas, por lo general, en Canyon Lake, tal y como sucede en el río San Marcos (cerca a la locación antes mencionada), donde nuestro tiktoker también compara las aguas del cauce, las cuales no solo son cristalinas, también azules; video que le ha ganado más de 1.3 millones de reproducciones en TikTok.