Es una gran verdad que cada parte de nuestro cuerpo, por más pequeña que sea, tiene un objetivo, pero un muchacho de Argentina está convencido de que el ombligo no tiene ninguna finalidad, por lo que tomó la radical decisión de “eliminarlo” y compartió los resultados en TikTok, donde su intervención se hizo viral ganándose muchas burlas, pero también críticas.

Eliminando un ombligo “innecesario”

Ezequiel u Ogro (@ogreto) tiene una visión muy clara de esta zona del cuerpo y lo dejó muy bien expresado en su clip: “cuando piensas que el ombligo solo sirve para juntar suciedad”, de pronto lo vemos en recostado sobre una camilla donde están a punto de intervenirlo. No entendemos, exactamente, qué es lo que quiere hacer.

Ante esto, el tiktoker nos da más información mientras se graba posando para el espejo: “hoy fui con un modificador corporal al removerme el ombligo”, se alza el polo y notamos un parche en la zona intervenida para terminar con un corte lleno de puntos.

Mira aquí el video viral

En un video de actualización, muy contento explicó que la operación tan solo duró unas cuantas horas, en tanto que su recuperación fue de solo unos días con muy pocas molestias tomando antibióticos tras acudir a un modificador corporal.

Asimismo, explicó que la cicatriz que tiene en la zona del ombligo mide unos 6 centímetros de largo, además de agregar que decidió quitárselo porque simplemente le dio la gana e insistió en la idea inicial de su primer video: “sólo sirve para juntar suciedad”.

“Hubieras probado con agua y jabón”

El video original acumuló más de 3.2 millones de vistas y no pasó desapercibido para nadie: “¿para qué hacías eso?”, “bloqueó la conexión con su mamá”, “la mamá: ‘the butu wais is desconected’”, “hubieses probado con agua y jabón”, “ahora, en vez de ombligo, una cicatriz tipo cesárea”, “el subconsciente de su madre: ‘se ha desconectado un dispositivo’”, “siento que no puedes respirar”, “¿por qué le molestaba tenerlo?”, “les juro que me comenzó a doler el estómago”, “ahora van a pensar que eres un clon”.