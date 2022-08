Los quinceañeros son fiestas tradicionales que se continúan celebrando, principalmente, en países latinoamericanos, pero siempre ocurren cosas que quedan para el recuerdo; sin embargo, en una de estas fiestas celebrada en México ocurrió un momento que nunca será olvidado, pues el chambelán terminó siendo el que llamó más la atención, quitándole el protagonismo a la agasajada, momento que no tardó nada para convertirse en tendencia de redes sociales como TikTok.

Un quinceañero para el recuerdo

El video fue publicado el pasado 1 de agosto, teniendo lugar en Guanajuato, y en el clip vemos al sujeto bailando con gran destreza al ritmo de “Tití”, uno de los más recientes éxitos del reguetonero Bad Bunny. El momento fue compartido por la cuenta de Facebook con el nombre de “El rincón del pelana”, cuya descripción pone de manifiesto cómo la quinceañera quedó en segundo plano: “Alguien dígale al de verde que la quinceañera es la de en medio”.

El video no tardó nada para hacerse viral y causar miles de risas entre los internautas acumulando, por ejemplo, más de 50 mil comentarios, la gran mayoría de estos sumamente hilarantes: “Siempre diva, nunca indiva”, “baila mejor que la quinceañera y los demás chambelanes”, “ese chambelán sí ama su trabajo. Es más, pásenlo en medio y quiten a la niña que no quiere bailar”, “así es como se debe bailar para que se aprecie una buena coreografía. No es su culpa”, “definitivamente, se robó el show, me encantó su ritmo”.

Buscando al bailarín

Pero, esta historia habría acabado aquí si no fuera porque el muchacho no solo fue identificado, sino también invitado a los sets de televisión, pero ¿Cómo sucedió? Nos enteramos que el metraje, originalmente, fue compartido el 20 de julio desde el canal “Shulos Dance Academy”, empresa que se dedica a colocar chambelanes para todo tipo de fiesta, el mismo que suma más de 3.1 millones de vistas.

Invitado a la televisión

Tras esto, quedó revelada la identidad del candoroso bailarín, Rubén González, quien usó este perfil para responder a los internautas tras enterarse que se hizo viral en redes sociales, anunciando que estaría participando en la televisión de Guanajuato para mostrar todo su arte.

El muchacho confesó estar nervioso porque iría al set de TV sin el elenco del estudio con el que trabaja, sino completamente solo. González usa su canal personal para mostrar su pasión por el baile, pero también su fascinación con el mundo del modelaje.