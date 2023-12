Diciembre es ese mes del año en el que varias empresas sorprenden a sus empleados con las clásicas canastas de Navidad. Precisamente, una joven de España utilizó sus redes sociales para mostrar el cesto que recibió por trabajar en McDonald’s, uno de los fast food más grandes del mundo y que no fue ajena esta costumbre característica de las fiestas de fin de año.

En un video de TikTok, la usuaria Natalia (@natagarrr) explica que, aunque la canasta se asemeja a la entregada en años anteriores, la de este diciembre trajo algunas sorpresas. Entre los primeros artículos mencionados se encuentran una botella de cava y otra de vino tinto. “A mí creo que no me gusta el vino tinto, pero me la voy a beber igualmente”, expresó.

En cuanto a los dulces, el cesto incluye polvorones, galletas de limón y chocolate blanco, así como una selección de turrones y trufas de chocolate. Destaca su preferencia por el chocolate negro con sal. “Lo probé ayer cuando lo abrí, y está buenísimo”, reveló.

El embutido es un clásico en estas cestas, y en el caso de McDonald’s incluye salchichón de bellota ibérico, sobrasada de cerdo ibérico y chorizo de bellota ibérico, acompañados de un paquete de picos de pan.

El aceite de oliva es especialmente valorado por Natalia, quien bromea sobre su posible venta para “pagar la hipoteca”. Por último, la compañía incluyó quesitos para untar en su canasta.

Además de estos productos, la empresa incluyó una tarjeta informando sobre una donación a la Fundación Ronald McDonald para apoyar a familias y niños hospitalizados durante el tratamiento de cáncer infantil y otras enfermedades.

La revelación del contenido ha sorprendido a algunos internautas, ya que no todos los empleados de McDonald’s han recibido la cesta.

“Cinco años he trabajado en McDonald’s y nunca me han dado cesta”, escribió una internauta. “Será en algunos establecimientos...”, comentó otra. “Yo trabajé en uno durante seis años y solo nos dieron caja los dos últimos, o sea, el pasado y el anterior, y porque cambiamos de franquiciado”, dijo un tercero.

Cabe agregar que una joven aseguró haber preguntado en su establecimiento, donde le dijeron que “solo se la dan a encargados, entrenadores y azafatas”.

Una cadena de comida rápida reconocida a nivel mundial

McDonald’s es una cadena de restaurantes de comida rápida reconocida a nivel mundial. Fundada en 1940 por los hermanos Richard y Maurice McDonald en San Bernardino, California, la marca se ha expandido enormemente y opera en más de 100 países. Conocida por su icónico logotipo dorado de arcos dorados, McDonald’s es famosa por su menú diverso que incluye hamburguesas, papas fritas, ensaladas, desayunos y postres.

La estrategia de McDonald’s ha sido clave en su éxito, utilizando un modelo de franquicias que permite una rápida expansión y adaptación a los gustos locales. La empresa se ha destacado por introducir innovaciones en el sector, como el concepto de autoservicio en sus restaurantes y la popularización de la Cajita Feliz, una opción de comida infantil que incluye juguetes.

A lo largo de los años, McDonald’s ha enfrentado críticas y ha respondido implementando cambios en su menú para incluir opciones más saludables y abordar preocupaciones sobre la nutrición. Además de su enfoque en la comida, McDonald’s también ha participado en diversas iniciativas filantrópicas y es conocida por su participación en la comunidad a través de eventos y patrocinios.

