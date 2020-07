Una mujer en Canadá quedó en shock y asqueada al ver a un trabajador de una conocida cadena de tiendas de comestibles escupir en un trapo que usó para limpiar las canastillas de compras. El video viral del momento desató innumerables reacciones y comentarios en redes sociales como Facebook.

El incidente fue grabado el pasado 5 de julio en un local de FreshCo ubicado en el cruce de las calles Bathurst y Nassau, en Toronto. En el video viral, obtenido en exclusiva por el noticiero CityNews, se observa al empleado soltar un escupitajo dentro de la pequeña toalla blanca que utilizaba para asear estos enseres.

“No podía creer lo que veía. Estaba en shock… me sentí asqueada”, dijo Marta Casimiro, la clienta que grabó el video viral, agregando que el trabajador no solo se limitó a limpiar con esa especie de paño las canastillas sino también los carritos de compras que manipulan todos los que visitan el mencionado establecimiento.

Marta contó a CityNews que comenzó a grabar al percatarse que las canastillas estaban sucias cuando entró a la tienda y que pretendía mostrarle al encargado que no se estaba haciendo un buen trabajo al limpiarlas; sin embargo, no imaginó que terminaría registrando el “inaceptable” acto en video.

Aquel día no había un encargado disponible en la tienda por lo que Marta llamó al día siguiente y, según asegura, fue objeto de “un terrible servicio al cliente” de parte de la persona con la que habló que se identificó como el gerente de la franquicia. “El [gerente] protegió a su trabajador y dijo que no quería ver el video. No me creyó y nos trató muy mal”, añadió.

Pero Marta no se quedó de brazos cruzados y contactó a la gerencia a un nivel superior, pero no recibió respuesta alguna hasta unos días después cuando su esposo recibió una llamada diciendo que el trabajador de limpieza había sido suspendido. Lo que más la indignó es que su caso no fuera atendido in situ dada la seriedad del asunto por la pandemia de la COVID-19.

CityNews se contactó con Sobeys, la compañía matriz de FreshCo, para que responda por el video viral y las preocupaciones de la clienta, obteniendo de su parte que el trabajador en cuestión no era un colaborador suyo sino de un proveedor de servicios externo y que ya no laboraba más en la tienda donde ocurrió el hecho.

Por su parte Jacquelin Weatherbee, vicepresidente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Sobeys, recalcó que el comportamiento visto en el video viral es “absolutamente reprobable” y que “va en contra de los estándares por los que trabajan tanto todos los días en alcanzar” en sus tiendas.

“La salud y seguridad de nuestros clientes y equipos de trabajo son nuestra prioridad número uno – eso nunca ha sido más cierto ahora, a través de la pandemia de la COVID-19”, agregó Weatherbee. Por su parte, Marta Casimiro espera que “se haga justicia” y que el encargo de la tienda donde se grabó el video viral le ofreció una tarjeta de regalo a manera de disculpa.

