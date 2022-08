Un turista británico decidió hacerle una pesada broma a las personas que se encontraban a la espera de abordar un vuelo en el aeropuerto Zakynthos de Zante, en Grecia. Tras el hecho, terminó detenido.

El incidente se produjo el pasado viernes 12 de agosto. Fue Sam Wilson, otro pasajero, quien captó el momento en que el sujeto se acerca a un micrófono ubicado cerca de un terminal para anunciar el retraso de “los vuelos a Manchester y al aeropuerto de Gatwick”, en Londres.

“El vuelo a Gatwick se ha retrasado seis horas. Desafortunadamente, el vuelo a Manchester se ha retrasado seis horas”, se escucha decir al joven.

“Cuando miré hacia arriba, lo vi en el micrófono, así que tuve que sacar mi teléfono. Hizo alrededor de tres o cuatro anuncios sobre vuelos que se retrasaron varias horas”, explicó Sam.

Tras la broma, pasajeros y trabajadores del lugar no entendían que sucedía. Fue entonces que el personal de seguridad se acercó al turista para llamarle la atención y detenerlo.

“No sé qué le pasó después, pero no lo dejaron subir al avión”, reveló Sam.

Aeropuerto Internacional de Zante

El Aeropuerto Internacional de Zante “Dionysios Solomos” es el aeropuerto de Zante, Grecia, señala Wikipedia. El aeropuerto está localizado cerca de la ciudad de Kalamaki.

Los aviones no pueden aterrizar o despegar de 12 am a 4 am. Esto se debe a que la tortuga boba o “caretta caretta”, que se encuentra en peligro de extinción, pone sus huevos en las playas por la noche. Las autoridades griegas pueden y han permitido operaciones nocturnas, pero escasas veces.

