El paso del huracán Otis en el estado mexicano de Guerrero causó cuantiosos daños en distintos municipios. Precisamente, este fue el caso de Acapulco, tal como se puede ver en varios videos difundidos por turistas y personas afectadas por el fenómeno natural quienes se encuentran totalmente impactadas por los que les tocó vivir.

En TikTok, por ejemplo, un usuario llamado Dei Ortega (@dei.ortega) pidió ayuda ante la llegada del ciclón que causó destrozos en el Hotel Hotsson Acapulco, lugar en donde se encontraba hospedado junto con sus dos hijos.

En las imágenes difundidas por el turista, que alcanzaron los 9.7M de reproducciones, se ve los daños causados en la habitación en donde estaba mientras el huracán Otis azotaba la ciudad. Aunque logró refugiarse junto a sus pequeños, es posible observar las afectaciones causadas en el techo y las ventanas de la habitación.

“¡Por favor, necesitamos de su ayuda! Estamos en el hotel Hotsson Acapulco, estamos en el baño, ya se rompieron las ventanas, el techo se está cayendo, se está moviendo el hotel, por favor, piso 16, habitación 1617″, dijo el usuario.

El clip se volvió viral y un gran número de internautas cuestionaron al padre por encontrarse en su habitación, a pesar de la alerta de las autoridades de que el huracán Otis afectaría el área. “No es más fácil hablar al 911″, “Pero si ya se había avisado de la amenaza de huracán categoría 5, a quien se le ocurre quedarse para ver qué pasa”, “Mijo ahorita ya no podemos entrar tu que tienes la suerte de vacacionar en Acapulco en temporada de huracan... disfrútalo”, escribieron.

Turista logró salir de Acapulco con su familia a salvo

Tras algunas horas de publicado el material, Dei Ortega mostró cómo logró salir de la zona afectada a bordo de su vehículo (que tenía el parabrisas destrozado), algo que volvió a ser cuestionado por los usuarios. “No entiendo por qué si existía la alerta de huracán no saliste de ahí con tu familia! Traías carro”, escribió uno, mientras que otro gran grupo felicitó que hayan sobrevivido. “Qué bueno que pudiste salir, ojalá tu familia y tú estén bien”, “Espero te encuentres bien, no hagas caso a comentarios tan clasistas y gente que no piensa”, “Suerte hermano, gracias a Dios que todo bien”.

“Todo esto da una lección de vida, veo a mucha persona muy humilde, de bajos recursos, ayudando, limpiando. Me quedé sorprendido, el señor encargado del Oxxo me dijo que pase y tome lo que necesitara para mis niñas. Este tipo de situaciones me hizo cambiar mucho mi forma de pensar. Es como volver a nacer, todos ayudando, echándote la mano. No cabe duda que México es la verg..”, se le escuchó decir en su grabación que está por llegar a las 100 mil reproducciones.





Otis pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5

Cabe agregar que, en los últimos días, las autoridades pronosticaron que el huracán Otis tocaría tierra la madrugada del miércoles 25 de octubre, aproximadamente a las 4 am; sin embargo, el fenómeno tuvo una alteración que impulsó su fuerza y pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5.

Por otra parte, la señal telefónica se ha visto afectada, por lo que no es posible realizar llamadas desde un celular. A pesar de la falta de información, los ciudadanos han compartido imágenes de los daños causados por el huracán Otis en Acapulco y otras zonas.

#Guerrero | El Hotel Princess de #Acapulco presenta daños en al menos 80% de su estructura, luego del impacto del huracán #Otis. pic.twitter.com/1RFJ2IcBgx — Adela Micha (@Adela_Micha) October 25, 2023

Asimismo, es importante señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que llegará en las próximas horas a Acapulco.

“Vamos a ir ahora, vamos a dejar maquinaria. Trae el ejército maquinaria y vamos a buscar que se reabra [la autopista] lo más pronto posible”, dijo el mandatario a periodistas, que al igual que la comitiva presidencial enfrentan dificultades para llegar al destino debido a los daños provocados por el ciclón.