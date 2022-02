Algunas personas logran vivir más de 100 años; como es la sorprendente historia viral de Gordon Ewers, un bisabuelo de Australia que recientemente compartió los “secretos” para tener una vida larga y saludable. El caso del adorable abuelo se viralizó rápidamente en redes sociales como Facebook y YouTube.

Gordon Ewers es originario de Perth, nació en 1916 y actualmente tiene 106 años. A pesar de ser testigo de dos guerras mundiales, la Gran Depresión y la pandemia del COVID-19, el longevo hombre continúa firme.

Si bien Ewers comentó que su cuerpo se está deteriorando, el bisabuelo precisó que su mente sigue intacta. Incluso, Gordon aseguró que se siente “agudo como una tachuela”. “Estoy bien. El tipo dentro del cuerpo que falla, el tipo dentro está bien”, bromeó el australiano.

Reveló secreto para una vida larga

En diálogo con 9News, el exoficial de aduanas reconoció que la razón de su longevidad es “no tanto lo que he hecho, sino lo que no he hecho”. Por ello, Ewers explicó que las claves para su filosofía de vida es “vivir con sensatez, respirar regularmente, pensar positivamente y vivir con esperanza”.

En ese sentido, Gordon confesó que “nunca he fumado ni bebido alcohol en mi vida” para así mantenerse con salud. “Cuya ausencia es probablemente una de las cosas que ayuda a alcanzar la vejez”, agregó.

Aunque muchos a su alrededor están sorprendidos por su edad, el humilde abuelito señaló “no puedo decir que sea un gran logro, simplemente me pasó a mí, y estoy muy feliz de haberlo hecho”.