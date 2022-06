Un hombre de España utilizó sus redes sociales para compartir un video con el que intentó poner en evidencia a un ciclista que, supuestamente, no respetó las normas de tránsito; sin embargo, la publicación terminó causando el efecto contrario al esperado.

En el clip, difundido por el usuario Alberto Akanni, se ve que el sujeto, que iba a bordo de un auto, va detrás del mencionado ciclista y se queja porque este ocupa todo un carril. Esta es una práctica que garantiza la seguridad en los descensos con cierta complicación y para ayudar a la visibilidad respecto al resto de vehículos.

Luego, el hombre pregunta si podría adelantar a la persona que está delante suyo. Las quejas continuaron porque el ciclista no se aparta a un costado de la vía, cosa que no es necesaria y no es obligatoria, según las leyes de circulación y las pautas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Incluso mencionó que lo denunciaría para que sea multado por supuestamente no llevar el código de circulación. Asimismo, se ve que el conductor toca el claxon al ciclista, quien optó por hacer caso omiso al reclamo.

“Hay que leer el código de circulación”

El video, más allá de superar las 75 mil reproducciones, causó que una gran cantidad de personas reclame a Akanni por incumplir las normas de tránsito: “En bajadas pronunciadas el ciclista puede usar el carril. Hay que leer el código de circulación”; “No soy ciclista, pero lo que tienes que hacer es guardar distancia, maestro, no pensar en denunciarlo”; “Si va al límite permitido de la vía, ¿por que deberías adelantarlo?”; “No entiendo para qué lo quieres adelantar si va a la velocidad límite o más. De hecho, tú vas también a más velocidad para demostrar que él va mal”, escribieron los internautas.

Al final, la gran mayoría de usuarios que vieron el video le recomendaron al conductor aprender el código de circulación y a tener más paciencia a la hora de encontrarse con un vehículo menos protegido.

Medidas de seguridad para ciclistas

La bicicleta es un vehículo más y, por tanto, debe cumplir con todas las normas del tránsito que le correspondan, señala el portal seguridaddeproductos.cl.

Algunas cosas que puede hacer para ir más seguro al manejar en bicicleta son las siguientes:

Prefiere transitar por las ciclovías habilitadas.

Si vas por la calle, hazlo por la derecha.

Utiliza elementos reflectantes y luces en caso que oscurezca, pues esto te hará más visible y te ayudará a observar mejor el camino. No obstante, evita transitar de noche.

Utiliza casco de seguridad bien abrochado para movilizarte en bicicleta.

Hazle mantención constante a tu bicicleta. Vale decir, preocúpate de los neumáticos, cadena, asiento, luces, manubrio, ruedas, frenos, cambios, tuercas y marco y horquilla.

Mantén una distancia prudente del vehículo que va delante de ti.

Utiliza el timbre de la bicicleta sólo en caso que sea necesario y para alertar de algún suceso.

Síguenos en nuestras redes sociales: