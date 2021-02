Existen distintas maneras de honrar a un difunto. Por ejemplo, se puede separar un espacio en casa para colocar fotografías suyas. Otros prefieren escribir una biografía u organizar una celebración el día de su cumpleaños. Por eso, podríamos decir que la idea de un músico, que se hace llamar Prince Midnight, dista bastante de lo acostumbrado.

El hombre, que es fan del heavy metal, asegura que su gusto por este género se la debe a Filip, su tío, quien falleció hace ya varios años. Por ello es que ha decidido utilizar su propio esqueleto para armar una guitarra que, de hecho, suena como una.

La historia se hizo pública gracias al sitio MetalSucks, desde donde aseguran que conocieron el caso luego de que el propio Prince Midnight, que prefirió no revelar su nombre, diera detalles a través de un correo electrónico. Según explicó, su tío falleció hace unos 20 años en un accidente de tránsito. En ese entonces, sus restos fueron donados a una universidad, donde fueron puestos a disposición de profesores y estudiantes; no obstante, la escuela se comunicó con su familia para decirle que ya no necesitaban el esqueleto, por lo que lo devolvieron.

La familia se negó a incinerar el esqueleto y tampoco podían costear un entierro. Entonces, Prince Midnight hizo los trámites respectivos para quedarse con los restos. Fue entonces que se le ocurrió la idea de conservar los huesos para convertirlos en una guitarra. “Ahora el tío Filip puede rasguear por la eternidad. Así es como él lo hubiera querido. Estoy super orgulloso del proyecto y la manera en que lo homenajea, su vida y su influencia en mí”, dijo el hombre.

Junto a las imágenes que envió, Prince Midnight también compartió un video mientras toca la canción “Transilvanian Hunger” de Darkthrone.