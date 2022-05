En muchas ocasiones, los animales son capaces de sorprender a los humanos. Esto lo demostró un felino, que según sus criadores, ha sido ejemplo de constancia al superarse día tras día al realizar uno de los brincos más altos que se haya visto en el reino animal.

El hecho fue registrado a través de un video viral y difundido en las redes sociales. El protagonista se llama Jua, y es un gato serval que da saltos fuero de lo común pero que tienen un claro objetivo: llegar a su comida, que es un pedazo de carne y que cuelga de un alambre.

El gato serval es nativo del África y conocido por su increíble salto, tanto vertical como horizontal. | Foto: Pexels

Así son los increíbles saltos de Jua

Juan ha permanecido protegido toda su vida -tiene 10 años- en ‘The Big Cat Sanctuary’, un parque de conservación y reproducción de felinos ubicado en Ashford, Kent en Reino Unido. Siendo es propio de los gatos servales, animales salvajes y nativos de África, este emplea toda su habilidad al saltar también para atrapar pájaros en el cielo.

Cameron Whitnall, perteneciente al equipo del parque de felinos, conoce a Jua desde que nació y asegura que el felino “tiene una personalidad muy fuerte, es independiente y atrevido, pero también inteligente”. Agregó que “los gatos servales son conocidos por su habilidad y agilidad, ¡especialmente cuando se trata de saltar!”.

Más allá de que haya sorprendido a los internautas de las redes sociales, estos saltos son habituales en los gatos servales. Cuentan con gran habilidad que son capaces de alcanzar los cuatro metros en horizontal y los 3,5 en vertical.

¿Qué es el gato serval?

El serval o gato serval es una especie de mamífero carnívoro de la familia Felidae. Es la única especie de félido de su género. Su estado de conservación desde 1996 es de preocupación menor. Es un félido de tamaño medio, siendo los machos de mayor tamaño que las hembras. Mide entre 67 y 100cm, más 24 a 45cm de la cola y un peso de 8 a 18kg.

Es de constitución esbelta, con cola no muy larga, cabeza pequeña en relación al resto del cuerpo y orejas grandes. Destacan sus largas patas, que le permiten ver mejor en las praderas de hierbas altas donde vive más frecuentemente, y su pelaje amarillento con motas negras. Son buenos corredores y, aunque no suelen subirse a los árboles, pueden escalar bastante bien. En las zonas boscosas, sobre todo en las montañas, no son infrecuentes los individuos melánicos.

¿Dónde habita el gato serval?

Aunque abunda más en las zonas de matorral, se encuentra presente también en sabanas, selvas y semidesiertos, con lo que su distribución se extiende por todo el continente africano con la excepción de la zonas desérticas y buena parte de Sudáfrica, donde se extinguió la subespecie local debido a la caza excesiva.

La subespecie que habita al norte del Sahara probablemente se encuentre extinta, siendo sus últimas citas en Argelia de 1880 o quizá de 1930. Los servales presentes en Túnez proceden de reintroducciones hechas con ejemplares subsaharianos.