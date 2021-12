Hace algunos días, se dio a conocer el caso de una profesora de México que reprendió a un alumno por llamarla “miss”, y no doctora, durante una clase virtual. La grabación generó toda clase de reacciones en las redes sociales. Recientemente, se volvió tendencia el mensaje de una doctora en educación que no dudó en referirse al a lo sucedido.

Mediante su cuenta de TikTok, Artemisa Sangerman compartió un video en el que asegura estar estudiando su segundo doctorado. Pese a ello, no le molesta que la llamen “miss” ya que, según explica, su grado de estudios no la define.

“Ni las palabras licenciada, ni maestra, ni doctora, ni profesora me definen. Yo sé quién soy y dónde estoy parada, un grado académico sólo es una parte de mi identidad pero no me define completamente, por eso siempre le pido a mis alumnos y a la gente que se dirijan a mí por mi nombre”, aseguró.

Mensaje de doctora dirigido a profesora que se enojó porque la llamaron “miss”

Doctora responde a profesora que se enojó por ser llamada "miss". pic.twitter.com/BxoneaeOVY — Lo + viral (@VideosVirales69) December 22, 2021

Añadió que no le importa cómo se dirigen a ella, siempre y cuando lo hagan con respeto. Además, habló sobre el comentario de la docente en el que se refirió a las trabajadores del conocido restaurante Vips.

“Señoritas del Vips, seguramente la imprudencia de esa mujer no les movió ni un pelo, pues ustedes han de saber que su trabajo es muy valorado por todas las personas que tenemos educación. Qué poco vales cuando todo lo que eres se reduce a un grado académico”, añadió.

Video de profesora que se enojó con alumno porque la llamó “miss”