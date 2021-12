Laleh Khorsandi es una joven de Estados Unidos que ha dado que hablar en las redes sociales. Ello a raíz de que publicó un video en su cuenta de TikTok (@lalehkhorsandi) donde revela que aplicó un singular truco para no enviarle una foto a un hombre que se lo pidió.

En el mencionado clip, la mujer mostró que había conversando con un sujeto por mensajes de texto. En un inicio ambos hablaban sobre dónde y cuándo se encontrarían para su primera cita. Nunca se habían visto cara a cara.

En el momento en que ella se despidió de él porque estaba muy cansada, este le contestó con un: “Dejándome”. Luego añadió: “Déjame verte”. “Así es como supe que era un put* chico y estaba perdiendo el tiempo”, recalcó la tiktoker en el video.

¿EN QUÉ CONSISTE EL SINGULAR TRUCO QUE APLICÓ LA JOVEN?

Como quiso aprovechar la situación para reírse, decidió hacerle creer al hombre que sí le envió una instantánea. ¿Cómo? Escribió y mandó: “Adjunto: 1 imagen”. El sujeto, al leer ese mensaje, le dijo que no funcionó. Laleh optó por enviarle lo mismo y le consultó: “¿Qué tal ahora?”.

Es ahí donde el hombre le dejó en claro que aún no podía ver la foto. Sin embargo, como no quería que la situación quedara así, al poco tiempo le escribió lo siguiente: “Inténtalo de nuevo, creo que fui yo”. La joven no dudó en seguir con su plan y le envió nuevamente: “Adjunto: 1 imagen”. Después agregó: “¿Funcionó? Tal vez deberías llevar tu teléfono para que lo revisen. Tal vez el viernes por la noche en lugar de nuestra cita”. El video, debido al singular truco que aplicó la tiktoker, ya tiene presencia en varias redes sociales.