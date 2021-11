Un hombre que iba de camino al hospital para presenciar el nacimiento de su hija fue testigo de un asalto a una mujer. Sin dudarlo, persiguió al ladrón para intentar detenerlo, a pesar de que esto significara perderse la llegada de su bebé. El hecho tuvo lugar el pasado 22 lunes, en una localidad de Funes, Argentina.

“Iba al sanatorio para la cirugía de mi señora cuando me interceptó una doctora llorando y me dijo que un hombre que estaba ahí, a 30 metros, le había robado. Entonces, lo perseguí en contramano, lo alcancé, me bajé y lo tumbé a las trompadas”, contó Roberto en conversación con el medio local Telefe Rosario.

Tras atrapar al delincuente, permaneció en el lugar cerca de 30 minutos esperando a que llegue la policía. Mientras tanto, se comunicó con su esposa para saber cómo estaba y si ya había nacido su hijo.

El hecho fue registrado en video por un testigo que se encontraba en el lugar.

Video de hombre que se perdió el nacimiento de su hija por ayudar a mujer que era asaltada

“Espero que Dios y mi familia me perdonen. Quería estar en el hospital, pero me quedé con el delincuente a esperar que llegue la Policía y se lo lleve preso”, agregó el hombre, quien finalmente pudo presenciar el nacimiento de su hija, luego de que la cesárea fuera retrasada.