Jamie Costa es un actor estadounidense conocido por su participación en proyectos como “Final Fantasy VII Remake” del 2020, “Robot Riot” y “Kenobi: A Star Wars Fan Film”. Sin embargo, ahora se ha vuelto viral por presentar un video donde demuestra ser el perfecto candidato para actuar como Robin Williams en una hipotética película biográfica.

Robin Williams fue un comediante único en su estilo, un talento que dejó el mundo en el 2014 cuando decidió quitarse la vida. Desde entonces, es recordado con cariño por millones de personas en todo el mundo que fueron marcados por algún personaje que el actor interpretó en la pantalla grande.

La idea de hacer una película biográfica ha parecido durante mucho tiempo improbable debido a los numerosos matices que presentaba como actor. Replicar una persona tan única sería un desafío tremendo para cualquiera. Pero este no es el caso de Jamie Costa, quien ha estado impresionando a los fanáticos de Robin con su actuación.

En las imágenes de prueba para una hipotética película titulada “Robin”, que sería la biografía de Robin Williams, más y más fanáticos se unen a la convocatoria para que se produzca esta película con Costa en el papel. Para ser sinceros, las razones sobran, ya que incluso algunos actores que conocieron a Robin en persona alagaron al actor.

Jamie Costa hace una increíble imitación de Robin Williams y el video ya se está volviendo viral en las redes sociales. Subido a la cuenta personal de YouTube de Costa, el clip se titula simplemente, “Escena de imágenes de prueba de ROBIN”.

Jamie Costa es un actor estadounidense que tiene un enorme parecido con Robin Williams (Foto: Jamie Costa / YouTube)

Thomas Tulak, que interpretó al hermano más pequeño en “The Lost Boys in hook”, comentó el video de YouTube: “Este video me dio escalofríos y me hizo llorar. Por un momento sentí que el propio Robin había regresado. Ahora me encuentro deseando una película biográfica de Robin más que nada, y espero que Jamie lo interprete.

Los videos de impresiones de Jamie me lo han enviado muchas personas a lo largo de los años, y siempre he encontrado el parecido extraño, pero después de ver esto, dudo que alguien más pudiera hacer un mejor trabajo interpretando a Robin y aportando la luz y la profundidad que el papel merecería. .¡Espero que esto suceda!”.

