Debido a la pandemia, el estilo de la vida de la mayoría de personas ha cambiado. Y no solamente el de los mayores, sino también el de los más pequeños del hogar. Este es el caso, por ejemplo, de los que cursan la etapa escolar, quienes se han visto obligados a llevar clases a distancia; sin embargo, no todos parecen acostumbrarse a este método de enseñanza. Como prueba, el momento en que un niño de Colombia protesta airadamente por la cantidad de tarea que le dejó su maestra.

Gracias a un video difundido en redes sociales, se puede ver que el menor de 6 años se queja de los ejercicios que le dejaron en la escuela. Con mucha honestidad, el niño le hace saber a Rosa, su abuela, que no estaba dispuesto a hacer la tarea. Ella decidió sacar su celular y empezar a grabar sus curiosas expresiones que más tarde se volverían virales en Internet.

“Estoy harto de ese celular que compartes allí”, dice el pequeño. “Pero si este celular es mío”, responde la abuela. “Yo te lo regalo uno nuevo”, promete el niño. “¿Con qué me lo vas a regalar si tú no vas a tener plata? no quieres estudiar. Mira, sólo son siete tareas”, dice Rosa, a lo que su nieto responde “¡hay 7 tareas, no jodas, Rosa! No, no, no, no. Eso es mucho, abuelita, cuando cumpla siete”.

Lejos de enojarse, la abuela decide jugarle una broma a su nieto diciéndole que, cuando cumpla siete años, tendrá 100 tareas porque también contará con más habilidades para realizarlas. El menor, por supuesto, continuó con los reclamos, expresando su total disgusto por la tarea escolar en época de pandemia.

“No quiero dibujar más”, dijo el menor. Y agregó: “Abuela, ¿estudiar para qué? ¿estudiar para qué? Ya yo estoy harto de dibujar, ya estoy harto de dibujar, yo no quiero estudiar, yo no quiero ganar plata”, lo que bastó para volverlo una estrella viral de las redes sociales.