En cada rincón del mundo hay perros callejeros y todos necesitan el cariño de un hogar y un tazón de croquetas para subsistir. En Ecuador hay un local donde reciben a uno y le dan comida gratis, pero un día llegó acompañado de un ‘amigo’ y también lo ayudaron. La conmovedora escena se volvió viral en YouTube.

Es de conocimiento público que los perros son muy inteligentes y se encariñan con una persona cuando este lo trata bien o le da comida. En este caso, un empleado se ganó el cielo porque alimenta a su amigo peludo y le brinda cariño.

Un día cualquiera, el popular ‘Blacky’, como fue apodado entre los empleados, no llegó solo al local sino que fue acompañado de un “amigo” de cuatro patas. La persona que normalmente lo alimenta se percató de ello y tuvo una inesperada reacción.

¿Lo ahuyentó o solo le dio comida a Blacky? Ninguna de las anteriores. Al ver que su amigo peludo trajo compañía, fue a la cocina y sirvió más en el tazón. Esta escena fue grabada por uno de sus compañeros, quien lo subió a las redes sociales.

“Alguien decidió invitar a comer a su amigo, y de eso se trata, que lleguen a comer nuestros peludos de la calle”, fue el mensaje que se lee. Asimismo, pidieron sugerencias de nombres para el nuevo amiguito del restaurante. La escena tuvo lugar en Ecuador y el video suma miles de reproducciones.

¿Qué significa perro callejero?

Un “perro callejero” por definición, es aquel animal que no tiene control directo o no está limitado por barrera física alguna. Son seres que carecen de hogar y no tienen ningún control, por lo que merodean en las calles, de acuerdo a Wikipedia.

¿Qué enfermedades tienen los perros de la calle?

Entre las más comunes en los callejeros está la sarna, enfermedad de la piel causada por un ácaro, la cual provoca dermatitis de aspecto alarmante; se contagia fácilmente entre todas las especies, pero es de fácil tratamiento. Otra de las más conocidas y temidas es la rabia, según Ciencia.Unam.mx.