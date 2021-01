Un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció públicamente la actitud de un profesor, luego de que este se negara a aceptar la justificación de una alumna que había faltado a clases por contagiarse de covid-19.

A través de un par de videos publicados en Twitter, es posible escuchar la discusión protagonizada por José Raúl Córdoba Conde, docente de Fundamentos de Mercadotecnia, y una estudiante de nombre Ximena. El maestro amenazó con reprobarla por faltar a dos clases y no presentar un trabajo a tiempo.

“No soy empático y no soy la Basílica de Guadalupe para que les haga milagros. Y hace 14 años que trabajo en Ciencias Políticas y saben que soy estricto. Yo no puedo permitir que los alumnos se me suban al escritorio, si el alumno no puede, adiós, ponme NP (no presentó) y ahí muere, ya tomaré la materia después”, dice el profesor.

Ximena no se quedó callada y respondió a la falta de empatía del docente: “¿También le dio COVID a usted o a su familia ¿También se le murió alguien? ¿También se le murió ayer su abuelito? ¿También estuvo tres días inconsciente prácticamente? ¿También le falta el aire?”.

Córdoba Conde dijo que era una “lástima” que la joven atraviese esa situación, lo que enojó a la estudiante: “Es que no estoy buscando su lástima, o sea, sea empático, eso es empatía. Porque yo no vine a pedir aquí su lástima, no vine a pedir aquí medicamentos, yo no vine a pedir absolutamente nada. Estoy tratando aquí de recuperar mi semestre a pesar de todo”, respondió.

También indicó que antes de quedar inconsciente le envió un correo para avisar sobre su situación, sin embargo, el docente aseguró que él no revisa correos.

“El profesor le respondió de manera déspota y cero empática. Son momentos difíciles para todos y es por ello que tanto alumnos como profesores merecemos estar en un ambiente de respeto y empatía”, dice el comunicado publicado por los estudiantes que denunciaron el hecho.

Según señalan, no es la primera vez que este docente es reportado ante la institución educativa; no obstante, no se ha hecho nada al respecto.

“No es la primera vez que este profesor toma este tipo de actitudes con sus alumnos durante y antes de la pandemia. A pesar de que tiene una gran cantidad de reportes, la dirección no ha tomado cartas en el asunto”, agregaron los estudiantes.