Desaprobar un curso en la etapa escolar puede convertirse en algo muy angustiante. Teniendo esto en mente, un profesor de México buscó una manera diferente de comunicarle la situación a sus alumnos, sin imaginar que iba a convertirse en un éxito viral en TikTok.

Juan Ji Holguín suele utilizar su perfil en la mencionada red social para compartir contenido sobre su trabajo de docente y la vida escolar. Recientemente, publicó un video en donde interpreta una divertida cumbia dirigida a sus alumnos que reprobaron una materia.

De fondo, utiliza la canción de “Tus jefes no me quieren”, de Grupo Ensamble, solo que con la letra modificada: “Te comunico que estás reprobado, la materia no alcanzaste a pasar. Ya nos tocará vernos en el extra, mejor no te agüites y ponte a estudiar”, empieza diciendo.

“Así a veces pasa, ya ni te preocupes. Ojalá que no te pegue tu mamá. Reprobaste. Ya ves, ¿para qué no entregas tus tareas? Pero bien que te veía conectado en el Fortnite”, continúa.

La publicación del profesor, identificado como @profejuanji, se volvió tendencia y tuvo tanta aceptación entre sus seguidores que actualmente supera el millón de reproducciones.

Posteriormente, Holguín publicó otro video en donde muestra cómo les dice a sus alumnos que aprobaron la materia.

Juan Ji Holguín, el profesor ‘millennial’ que causa furor en redes sociales

Juan Ji Holguín es un docente mexicano que cuenta con más de 790 mil seguidores en TikTok. Sus divertidos videos acumulan más de 26 millones de ‘me gusta’ y no es la primera vez que se vuelve viral.

En una anterior ocasión, mostró lo que pasó cuando uno de sus alumnos le propuso jugar “Call of Duty: Warzon”. Si él ganaba le pondría 10, pero si perdía debía aceptar su calificación reprobatoria.

El docente compartió el juego en TikTok y mostró que ganó limpiamente, por lo que su alumno tuvo que aceptar su calificación y que había reprobado. “Y pues adivinen a quién voy a reprobar. Moraleja, no retes al profesor”, dijo en aquel momento.