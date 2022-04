Un usuario de México se ha vuelto viral en redes sociales tras descubrir una versión alternativa del episodio ‘Banda de tontos’ de Bob Esponja. Mediante un video de TikTok, el internauta, identificado como El Gabs Rivera, dio a conocer que, en Italia, el capítulo de la recordada serie animada termina de una forma diferente.

En aquel episodio, Calamardo recluta a todos los ciudadanos de ‘Fondo de Bikini’ para formar una banda, aunque se da por vencido al ver que no cooperan. Finalmente, Bob Esponja anima a todos a hacer un esfuerzo como homenaje a quienes los han ayudado en los momentos más difíciles.

Llegado el día de la presentación, la agrupación hace una gran interpretación de “Sweet Victory”, canción de David Eisley y Bob Kulick, y se gana la ovación de todos los espectadores.

Esto es, precisamente, lo que se ve en la versión latinoamericana y estadounidense; sin embargo, la cosa cambia al revisar la versión italiana del capítulo en cuestión.

Utilizando un clip de YouTube, el tiktoker @elgabsrivera demuestra que en el país europeo el episodio fue cortado “para darle espacio a los comerciales”. Incluso muestra la reacción de un usuario italiano al enterarse lo que pasó con la versión de su país.

Bob Esponja: estreno, argumento y éxito

Bob Esponja es una serie de televisión de dibujos animados estadounidense creada por el animador, caricaturista y biólogo marino Stephen Hillenburg (1961-2018) para la cadena Nickelodeon, estrenada el 1 de mayo de 1999. Es producida por su compañía, United Plankton Pictures, según Wikipedia.

La serie narra las aventuras y los esfuerzos de Bob Esponja y sus diversos amigos en la ficticia ciudad submarina de Fondo de Bikini. Es la quinta serie animada estadounidense de más larga duración, su popularidad la ha convertido en una franquicia, así como la serie con el rating más alto jamás emitida en Nickelodeon, y la propiedad más distribuida de ViacomCBS Domestic Media Networks. A finales de 2016, la franquicia de medios generó $13 mil millones de dólares en ingresos de comercialización para Nickelodeon.

La serie se estrenó oficialmente el 17 de julio de 1999. Ha sido aclamada por la crítica mundial desde su estreno y ganó una enorme popularidad en su segunda temporada. La película, Bob Esponja: la película, se estrenó en los cines el 19 de noviembre de 2004. La secuela se estrenó el 6 de febrero de 2015, así como una tercera película llamada The SpongeBob Movie: Sponge on the Run que se estrenó el 22 de mayo de 2020, lo cual comenzó a dar de que hablar a los fanes de la serie. En 2018, la serie comenzó a emitir su duodécima temporada y el 17 de julio de 2019, la serie fue renovada para una decimotercera temporada debido al éxito del especial del vigésimo aniversario de la serie titulado SpongeBob’s Big Birthday Blowout. El 11 de abril de 2021, fue confirmada su renovación para una decimocuarta temporada.

La serie ha ganado una variedad de premios, incluidos siete Premios Annie, ocho Premios Golden Reel, cuatro Premios Emmy, 16 Kids’ Choice Awards y dos BAFTA Children’s Awards. Un musical de Broadway basado en la serie se abrió en 2017 con gran éxito de la crítica.