Una enfermera de cuidados paliativos se ha vuelto popular en TikTok por compartir videos en donde muestra parte de su día a día trabajando con pacientes terminales. Gracias a sus publicaciones, Penny Smith, de 59 años, ha logrado superar los 440 mil seguidores.

La mujer, que trabaja en un centro de cuidados paliativos de Washington, Estados Unidos, afirma que varios de sus pacientes señalaron haber visto a familiares muertos y mascotas antes de que ellos mismos fallecieran. Han sido este tipo de sucesos los que le han hecho creer a la enfermera que hay vida después de la muerte.

“No creía en la otra vida antes de convertirme en enfermera de cuidados paliativos, pero ahora sí”, explicó Smith, en una entrevista con Need to Know, según consigna el medio New York Post. “Lo más profundo es cuando un moribundo te dice que está siendo visitado por alguien que ha muerto. Esto puede suceder cuando una persona está completamente lúcida y claramente capaz de decir a quién está viendo”.

“Ver a personas visionando ‘espíritus’ o cualquier entidad que ven ha originado mi creencia de que hay algo más, que me ayudó a sobrellevar la muerte de mi padre”, declaró Penny, quien recuerda muy bien la vez que un paciente suyo afirmó haber visto a su esposa “en el techo de la esquina de la habitación”.

“Él me dijo que ella vendría a buscarlo ‘no hoy, sino mañana’. Efectivamente, el hombre murió al día siguiente”, agregó. “En términos generales, las personas [que se están muriendo] hablan de desear haber trabajado menos, haber pasado más tiempo con la familia, ese tipo de cosas”.

A pesar de las dificultades y las fuertes escenas de las que a veces es testigo, Smith asegura amar su trabajo, por lo que no duda en compartir lo que puede en TikTok.

¿Qué son los cuidados paliativos?

Son cuidados que ayudan a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor al prevenir o tratar los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y el tratamiento, señala el portal medlineplus.gov.

El objetivo de los cuidados paliativos es ayudar a las personas con una enfermedad grave a sentirse mejor. Estos previenen o tratan los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y los tratamientos. Con los cuidados paliativos, también se tratan problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la enfermedad plantea. Cuando las personas se sienten mejor en estas áreas, tienen una mejor calidad de vida.

