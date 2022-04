Aunque la primavera en el oeste de Michigan, Estados Unidos, a veces se siente como un “eterno invierno”, para una familia de la ciudad de Holland es la excusa perfecta para recrear sus escenas favoritas de ‘Frozen’, película de animación producida por Walt Disney Animation Studios y ganadora de 2 Premios Óscar (Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por ‘Let It Go’), y volviéndose un rotundo éxito en redes sociales como TikTok.

De todos sus videos en su cuenta de TikTok (@thirdcoasttribe), uno en el que Joshua Willink junto a su hija, Remy, interpretan uno de sus temas favoritos de la mencionada cinta animada es el más popular, ya que cuenta con más de 5 millones de visualizaciones a la fecha. “La verdadera razón por la que la primavera todavía no llega al medio oeste”, se lee en el texto superpuesto del video viral publicado el pasado 31 de marzo.

“En realidad no lo hacemos por las vistas, los ‘likes’ o los comentarios. Simplemente lo hacemos porque es solo nuestra salida para ser creativos y divertirnos”, dijo Joshua al programa 13 On Your Side de WZZM, estación de televisión afiliada a ABC. El video en cuestión fue grabado hace unos años para familiares y amigos cuando la pequeña Remy tenía 4, decidieron subirlo a TikTok cuando la nieve cubrió su ciudad recientemente.

El video viral de una familia de Michigan recreando escenas de Frozen

Elsa de ‘Frozen’, su personaje de Disney favorito

Cuando Remy, quien ahora tiene 7 años de edad, vio la nieve sobre el suelo, supo al instante de donde provino. “Creo que sentí que la estaba controlando”, señaló Remy, cuyo personaje favorito de Disney sigue siendo Elsa de ‘Frozen’ y asegura que comparte muchas similitudes con ella, ya que le gusta cómo es capaz de congelar cosas y la valentía que demuestra en sus aventuras.

Si bien la recepción recibida por parte de los usuarios de TikTok en los comentarios de su video ha sido positiva, lo que Remy más ansía por el momento es tener el poder de controlar el clima y hacer que llegue pronto el verano para que pueda contemplar las flores, hacer paddle surf y acampar con sus familiares y amigos, actividades que en la actualidad no puede llevar a cabo por las bajas temperaturas.