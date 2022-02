Un gran susto fue el que se llevó una usuaria de TikTok al descubrir, gracias a un documental, que vive en una casa donde se cometió un crimen. “Esta es mi casa, y esta es la escena de un brutal asesinato”, dijo la internauta, identificada como northernnightmarespod en la mencionada red social.

Según explicó la joven, ella y su familia han vivido en esa vivienda durante 4 años; sin embargo el agente inmobiliario que se las vendió jamás mencionó el hecho.

En el clip, la tiktoker muestra algunas fotografías de su hogar y las compara con las escenas que aparecen en el documental. “Este es el mismo sofá, por cierto. Este es el mismo dormitorio desde un ángulo diferente este tocador de aquí es el mismo”, aseguró.

Afirmó que fue la mamá de la dueña de la casa quien descubrió la oscura historia de los crímenes gracias al documental ‘Cold Blooded Alaska’. “Ella estaba viendo el programa una noche y apareció la casa, ella me llamó asustada y me dijo que inmediatamente tenía que verla”, añadió.

Video viral de tiktoker que descubroió gracias a un documental que vive en casa donde se cometió un crimen

Tras el inesperado descubrimiento, la usuaria se puso en contacto con los agentes inmobiliarios para preguntarles sobre el supuesto crimen; sin embargo, la respuesta obtenida no fue la esperada. “Encontraron una laguna en el sistema, y no pudieron informarnos del crimen porque no se pudo probar que la mujer fue asesinada”.

Lo que se sabe sobre el caso es que su nombre era Amy Sue Patrick, una mujer que fue secuestrada y asesinada en aquella casa.

Por otra parte, la tiktoker dijo que, si bien no ha experimentado sucesos paranormales en la vivienda, más de una persona le ha mencionadl el “ambiente espeluznante” que hay en el lugar.

“Siempre dijeron que la casa era bastante espeluznante y tenían sentimientos extraños al quedarse allí”, reveló la mujer.