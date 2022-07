La conmovedora despedida de una joven a su padre moribundo se viralizó en la red social TikTok. Pennelope Anne, de Australia, se grabó dándole a su progenitor, un enfermo terminal, un último sorbo de su bebida favorita: ron.

En el video, se ve que la chica abre la lata que introdujo al hospital y usa una jeringa para tomar una pequeña cantidad de la bebida alcohólica. “Vine preparada para la despedida”, explica. “Dándole un poco de sabor aquí”.

Entonces, la esposa del paciente le hace saber que le darán un último trago. “Te trajimos ron, papá”, dice la Sra. Anne. “Vamos a ponerlo en la inyección y ponerlo en tu boca”.

Luego, Pennelope exprime el líquido en la boca de su padre y le pregunta si sabe bien. Sorpresivamente, el sujeto asienta con la cabeza, lo que desata las risas de ambas mujeres. “¡Demonios, sí!”, exclama la joven.

“Un último trago con papá antes de que su espíritu regrese al universo. Hasta que nos volvamos a cruzar viejo. Te amo.”, escribió la joven, cuyo video se viralizó con más de 2 millones de reproducciones.

Video de TikTok se llenó de elogios

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en llegar de elogios el gesto de la familia: ‘Todos merecen una familia como esta a su alrededor al final. Lamento mucho su pérdida”, escribió una persona.

“Como ex enfermera de cuidados paliativos, esto me hace sentir muy feliz, salud abuelo”, comentó otra. “Trabajo en un hospicio y he hecho exactamente lo mismo. Si están al final de sus vidas, un cigarro o alcohol no causarán nada”, dijo un tercer internauta.

Otros usuarios preguntaron cómo hicieron para hacer ingresar alcohol al hospital. Pennelope respondió que su madre lo logró escondiendo la bebida en su chaqueta.

Síguenos en nuestras redes sociales: