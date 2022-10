Una joven de Ecuador se ha vuelto viral al compartir detalles sobre la vez que le quitaron la visa para Estados Unidos. Mediante un video publicado en TikTok, la usuaria @lifeofnena explicó que las autoridades norteamericanas tomaron la decisión de no renovarle el documento luego de que cometiera un error garrafal durante una entrevista.

La chica cuenta que solía ir a Norteamérica para viajar a otros países desde allí, ya que le salía más barato que hacerlo desde Ecuador. Asimismo, aprovechaba sus visitas para llevar algunos artefactos y venderlos en su país de origen.

Aunque visitaba Estados Unidos con frecuencia, asegura que nunca se excedió en el tiempo de permanencia que su vida indicaba. Todo cambió cuando, durante su último viaje, los oficiales migratorios la detuvieron y le impidieron el ingreso.

En aquella oportunidad, le hicieron una entrevista y le preguntaron si trabajaba en Estados Unidos. Ella dijo la verdad: que solo viajaba por turismo y que se llevaba algunos objetos para venderlos en Ecuador.

Poco después, recibió la inesperada noticia de que le habían quitado la visa por cinco años, a pesar de responder que no trabajaba allí pues viajaba constantemente.

El error por el que le quitaron la visa para Estados Unidos

Al volver a casa, bastante decepcionada por lo ocurrido, se puso a pensar en el motivo por el que le quitaron el documento. Tras analizarlo, la joven concluyó que la decisión de las autoridades se debió a que, durante la entrevista, ella respondió que sí cuando le preguntaron si trabajaría en territorio estadounidense.

La usuaria explicó que, al dar esta respuesta, los oficiales pensaron que ella trabajaba ilegalmente en suelo norteamericano. Por ello, aconsejó a quienes vayan a tramitar su visa que nunca admitan que sí trabajarían en ese país, a pesar de que ya cuenten con el documento.

Su relato se volvió viral con más de un millón de reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones. La gran mayoría dijo estar de acuerdo en que lo que dijo durante la entrevista habría sido el motivo por el que le quitaron la visa.

“La razón fue esa, con una visa de turista no puedes trabajar”; “la respuesta es fácil, si vas a Estados Unidos y no tienes ingresos o quien te respalda los gastos ellos sospechan que estás haciendo algo ilegal”; “Realizaste actividades “sospechosas” para los gringos”; “pero si tú mismo lo dices, más vivía allá que acá, la VISA es para hacer turismo”; “cuando te dan una visa americana de 5 años o 10 años no puedes viajar en el año más de 5 veces”, escribieron las personas.

¿Qué se necesita para vivir en Estados Unidos siendo peruano?

Para residir en Estados Unidos de manera permanente es imprescindible la obtención de un visado de inmigrante, también llamado tarjeta de residencia permanente, conocida como tarjeta verde (green card), señala el portal mites.gob.es.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( U.S. Citizenship and Inmigration- USCIS-), perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional, es el organismo federal encargado de prestar servicios de inmigración y ciudadanía. La tarjeta de residencia permanente lleva implícita la autorización para trabajar legalmente y se puede obtener de tres maneras: Familia, Trabajo, y Lotería.

La información oficial sobre la obtención de la residencia permanente en Estados Unidos se encuentra disponible en la página web del Servicio de Inmigración de Estados Unidos.