Ana Paola Romero es una joven mexicana de 16 años contagiada de coronavirus, al igual que otros nueve miembros de su familia. Su abuelo ha sido afectado gravemente por la enfermedad, lo que ha llevado a la chica a vender parte de su cabello para ayudarlo. Su conmovedor gesto se ha vuelto viral y ha causado revuelo en los medios de comunicación del país azteca.

La chica, que vive en Toluca, admite que, aunque adora llevar el pelo largo, prefiere “perder su melena” que a su familiar de 68 años. Por eso, decidió que era el momento de vender su cabello de 73 centímetros de largo a través de las redes sociales. De esta forma, puede comprar una bombona de oxígeno que, según informan los medios locales, ha aumentado su precio por la pandemia.

“Teníamos que conseguir oxígeno, veía a los adultos de mi familia preocupados porque está caro, todos estaban juntando el dinero. Entonces yo le pregunté a mi hermana si me hacía una foto para subirla al Facebook y vender mi cabello”, cuenta Ana Paola.

En poco tiempo, consiguió 2500 pesos (un poco más de 124 dólares), dinero que le entregó a su tía para los gastos de su abuelo que trabaja en un taller mecánico y que tiene decidido combatir el coronavirus en casa y no ingresado en un hospital.

No obstante, la lucha de Ana Paolo aún no termina dado que con el dinero obtenido no le alcanza para comprar un dispensador de oxígeno que tenga una autonomía de más de 24 horas y que cuesta el doble. “Necesitamos un concentrador de oxígeno y una bombona con mayor capacidad”, contó a través de las redes sociales.