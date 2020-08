Una mujer decidió enfrentarse a un sujeto armado que había ingresado a su tienda y logró echarlo a empujones, según se puede ver en un video publicado en las redes sociales y que no ha tardado en volverse viral.

La escena, captada por una cámara de seguridad, nos deja ser parte del instante en que Karina Alach, de 46 años, se disponía a cerrar su negocio de lencería ubicado en la ciudad Ensenada, en Buenos Aires (Argentina).

Poco antes de cerrar la puerta, un delincuente ingresó al local con la cara tapada y, con pistola en mano, le exigió a la mujer que le entregara el dinero de la caja. Fue entonces que Alach y el ladrón empezaron a forcejear. El delincuente la tomó del cuello y ella se resistió. Sorpresivamente, logró llevarlo hasta la puerta por donde había ingresado, haciendo que huya sin concretar el robo.

En una entrevista citada por Infobae, la mujer contó que, aunque en un inicio pensó entregar el dinero que tenía en la caja, no hubiera dudado en disparar si lograba arrebatarle el arma al sujeto.

“En ese momento fue que me agarró e intentó tirarme contra el piso. Y ahí fue cuando también vi el arma. Se la quería sacar. Es lo único que se me pasaba por la cabeza en esos segundos. Y menos mal que no se la saqué porque si lo hacía lo mataba”, dijo.

“No me dio miedo. Soy una persona que no le tiene miedo a nada. Pero lo que realmente me da bronca es que casi pierdo mi vida por 500 pesos (casi 7 dólares norteamericanos)”, agregó.

La mujer señaló que no denunciaría lo ocurrido porque sentía que no valía la pena.

