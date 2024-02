En tiempos recientes, un gran número de mujeres jóvenes han tenido la idea firme de no convertirse en madres y son diversas razones que justifican tales como no tener el deseo, priorizar otras áreas en su vida o sentir miedo el proceso de embarazo. No obstante, una mujer de España ha causado polémica en TikTok por revelar sus verdaderos motivos que realmente nadie hubiera imaginado que los diría. En esta nota de Mag, te explicaré los detalles de este video viral.

La creadora de este controversial video fue Alex Gilbert (@alexgibert3), una mujer que radica en la ciudad de Barcelona. Ella comienza indicando que no soportaría llevar y recoger a sus futuros hijos a los partidos fútbol durante los fines de semana, pues no le agradaba cuando su madre realizaba dicha acción.

Otra razón que la sacaría de su paciencia es que sus pequeños hijos tengan en sus manos unos gusanos y se lo traigan. Además, añadió que detestaría escuchar en estos menores de edad que le digan a ver visto “fantasmas” en alguna parte de su hogar o cualquier sitio.

“Algo muy típico de los niños pequeños es que ven cosas raras. Te lo dicen y luego el trauma lo tienes tú. Así que, no”, explicó la creadora de contenido.

Finalmente, expresó que no le agradaría visualizar que sus futuros hijos tengan piojos en su cabello. Pese a que actualmente son contados casos de menores de edad que poseen este mal, Alex no imagina tener que lidiar con ello y, peor aún, ser contagiada por estos pequeños bichos en la cabeza.

“Cuando yo era pequeña, cada año, cada mes, todo el mundo tenía piojos y siendo un niño, es como que más normal, pero claro, como padres, te contagias y qué pereza (solucionarlo)”, dijo.

