Una mujer se ha vuelto viral y ha generado polémica en las redes sociales tras grabarse dando a luz en el océano. El proceso se llevó a cabo sin ningún tipo de asistencia médica.

Según el medio Daily Mail, se trata de Josy Peukert, una mujer de 37 años que eligió la Playa Majagual, ubicada en Nicaragua, como el lugar para tener a su bebé.

“Las olas tenían el mismo ritmo que las contracciones, ese flujo suave me hizo sentir muy bien”, dijo Peukert, cuyo video en donde se le ve dando a luz en la playa fue reproducido más de 200 mil veces.

Respecto a los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, la mujer explico que manejaba la posibilidad de tener a su bebé en el mar desde hace tiempo, y las condiciones del agua ese día (27 de febrero) eran las adecuadas.

“Después de que Bodhi naciera y se envolviera en toallas, volví al mar para refrescarme. Luego me vestí, recogimos todo y nos fuimos a casa, donde los tres nos metimos directamente en la cama. Más tarde, esa misma noche, pesamos a Bodhi con una báscula de equipaje y pesó 3.5 kilogramos”, agregó.

Josy añadió que quería tener a su bebé sin ayuda porque “los médicos y las parteras le quitan lo que el cuerpo femenino puede hacer por sí solo”.

“Quería estar libre de preocupaciones por una vez”, dijo la mujer en referencia a otros partos en los que no tuvo una buena experiencia.

Generó polémica por dar a luz en la playa

Tras compartir su experiencia en su Instagram, Josy recibió comentarios de apoyo, así como críticas sobre su decisión de dar a luz en el océano.

“¿Esto es sanitario? Hay muchas bacterias en el mar”, se preguntó un internauta, mientras que otro escribió: “qué sorpresa para ese bebé, de un útero cálido hasta el océano frío”.

Sin embargo, Peukert desestimó las críticas y explicó: “Bodhi nació bajo el sol del mediodía cuando hacía unos 35 grados, no nos preocupaba en absoluto que tuviera frío y no me preocupaban las infecciones transmitidas por el agua. Está perfectamente sano. Hice toda la investigación que necesitaba para asegurarme de que era seguro. El agua es una barrera médicamente probada”.

Cabe agregar que Josy Peukert emigró de Alemania a Nicaragua poco después de conocer a su pareja. Mediante sus redes sociales, se dedica a compartir su día a día viviendo en una van.

Parto en el agua: lo que debes saber

El parto en el agua se ha mostrado como una opción al parto natural dados los beneficios analgésicos del líquido elemento en las embarazadas, señala el portal natalben.com.

Este tipo de parto puede estar indicado en aquellos casos en los que el embarazo ha transcurrido de forma normal, los partos de bajo riesgo, y en los que se supone el periodo de dilatación y expulsivo van a transcurrir, sin complicaciones.

Beneficios:

Efecto analgésico . El agua caliente supone el alivio del dolor de la fase de dilatación y el parto.

. El agua caliente supone el alivio del dolor de la fase de dilatación y el parto. Facilidad de movimientos . El agua favorece los cambios posturales de la embarazada durante el parto, la sensación de ligereza y la analgesia (control del dolor) gracias al movimiento.

. El agua favorece los cambios posturales de la embarazada durante el parto, la sensación de ligereza y la analgesia (control del dolor) gracias al movimiento. Contacto piel con piel . El agua facilita el contacto piel con piel temprano, lo que mejora el vínculo materno-fetal.

. El agua facilita el contacto piel con piel temprano, lo que mejora el vínculo materno-fetal. Control de los pujos y desgarros perineales. Parece que el parto en el agua favorece el control de los pujos materno y ha demostrado la disminución de la aparición de los desgarros perineales.

Problemas:

Contaminación e infecciones. En el parto en agua, no es posible mantener unas condiciones óptimas de asepsia. La propia contaminación del agua por la piel materna o la presencia de materia fecal, van a contaminar el agua de la piscina o bañera.

En el parto en agua, no es posible mantener unas condiciones óptimas de asepsia. La propia contaminación del agua por la piel materna o la presencia de materia fecal, van a contaminar el agua de la piscina o bañera. Desaceleración del proceso del parto. Está descrito que la relajación y la disminución del dolor pueden disminuir el número y la intensidad de las contracciones uterinas. Por ello, la inmersión en agua no es recomendable de forma temprana, sino cuando el proceso del parto está en fase activa.

Está descrito que la relajación y la disminución del dolor pueden disminuir el número y la intensidad de las contracciones uterinas. Por ello, la inmersión en agua no es recomendable de forma temprana, sino cuando el proceso del parto está en fase activa. Inhalación de agua por parte del feto . Es una complicación rara que puede darse cuando el expulsivo se realiza en agua.

. Es una complicación rara que puede darse cuando el expulsivo se realiza en agua. Dificultad para control del bienestar fetal. Dado que la tecnología que se emplea para ello, no se realiza la cardiotocografía (monitores).